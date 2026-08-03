无涯之约｜孔令政、朱汉威揾AI帮手创港产动画 颠覆传统野心大誓成IP｜名人杂志

标榜「香港制造」的原创动画影集《无涯之约》（ODIUM ZERO）集科幻、奇幻、动作题材一身，以2D手绘图为主，并使用AI软件辅助进行动画化。导演兼编剧孔令政同动画总监朱汉威（Jacky）长年合作，一个主导创作与叙事，一个主力视觉实现。《无涯之约》制作成12集影集，第1集将于9月在戏院上映，他们野心大，目标是令它成为IP输出香港，迈向国际。撰文︰李志宏、摄影︰林宾尼

AI=智能工人

过往，动画制造过程相对线性，由分镜、线稿到上色逐步完成。AI改变了传统，现在可以「跳步」生成画面，孔令政形容它是具有潜力但仍未成熟的工具，「即使AI帮你生成，也会出错，例如人物多出了手指或背景杂讯，我们仍需要动画师逐格检查、修正，甚至重新手绘，有AI未必省下了时间。」Jacky补充︰「以前做一出动画，好多工序都要外判，本地制作根本承托不到完整流程。」若一出作品动辄要200人，耗时十年八载去完成，「本地动画也难以发展成稳定的创作模式或IP产业。」

孔令政（左）创作题材多元，电影作品有《第7谎言》、《见怪》、《无名指》、《侦战》（未上映），Jacky（右）为香港电影后期专业人员协会（AMP4）副会长，担任后期制作多年。

《无涯之约》由10人完成

AI的出现，门槛拉阔了，《无涯之约》的制作由「小」做起，对于创作上则相对「贪心」，孔令政笑称这是身为导演的天性，希望把每幅画面都做到最好；Jacky则说︰「我们一开始没有打算建立庞大的动画制作体系，而是以精简人手运作，主要靠in-house动画师与CG团队完成（10人左右）。」孔令政比喻为︰「「如果只有10元，是做100个普通镜头？还是做10个最精致的镜头？」AI在《无涯之约》中的功能是为辅助性质︰例如场景延伸，或填补部分影格（missing frames）所致的画面不连贯，孔令政︰「有些场面9成以上都是手绘完成。」

《无涯之约》阎歌（左）由魏浚笙声演，五月（右）由李佳芯声演。灾难应变部队的指挥官「阎歌」的任务是协助「五月」撤离中央医院，相信她的基因能拯救人类。「五月」为16岁网络播主，其母亲乃17年前「第一次灰降」的关键成员，「五月是」外星「完全体」与人类所生的混血儿，决心找出离奇感染背后的真相。

掠食怪物「骨灰」 ︰彗星划破天际带来黑色孢子「灰体」，感染后的人类会异变为掠食怪物「骨灰」。

Anna由卢慧敏声演，她是疫情爆发原点中央医院内的8岁幸存者，认定「五月」为一辈子的伙伴，却受到「完全体」的唆摆，撤下 无法弥补的谎言，异变成庞大「骨灰」巨兽。

飞奥多由任达华声演，他是「灰体」外星生命体的领袖，认为「完全体」是地球文明进化的新霸主，为求启发「五月」的潜能，不惜利用「Anna」和她的母亲。

讲广东话对白再调整人物口型

配音方面，16岁主角「五月」由李佳芯（Ali）声演，保护她的「阎歌」则由魏浚笙（Jeffrey）声演，孔令政︰「我们弹性让演员参与塑造角色，这种做法让配音员能用广东话『演戏』，而非单纯配音。Ali、Jeffrey配音时，会提出某些位置加一句对白，令角色立体化。」其后团队再调整口型、时间，让声画合一，这在传统动画制作中并不常见。

本届Comic Con上宣布由魏浚笙、李佳芯声演《无涯之约》角色。

《无涯之约》动作场面真人动态捕捉

至于打斗场面设计，Jacky表示︰「若由动画师去设计动作，有时一些细微的接触，例如手掌如何抓住对方、力量怎样施加，质感未必够，节奏也不准确。」是故他们找来伍允龙担任动作顾问，孔令政续称，动画与Hong Kong Action结合是新尝试，「我们不是要拍一部武术片，而有打斗场面时，当然要有亲切感，是那种香港观众熟悉的动作语言。」团队规划每一个动作场面的shot list、分镜，并以真人拍摄方式，逐镜记录人类角色同怪物的对战时的走位、出拳打击时的重量感，再转化为动画。

伍允龙担任《无涯之约》动作顾问。

《无涯之约》的弘外之音

该架空故事中，小人物对抗庞大体制，人类、怪兽大战，涉及大量现实中难以拍摄的场面，以动画形式呈现，正是解决办法。人类角色、怪物设计上具物理逻辑，当人类角色、怪物对战时，关键在于寻找其「心脏」位置——这不单是生理弱点，也象征良知、道德；由于怪物会不断变异，弱点位置不固定，战斗时必须智取，带有解谜性质。怪物会变形、细胞增生，Jacky形容就像经典动画《阿基拉》的铁雄那有机物不断扩张的形态，孔令政解释︰「我们把千疮百孔的形象，延伸为拥有多只眼睛的怪物。当你有这么多只眼，但是否能看清真相？」带有弘外之音。

孔令政形容AI具有潜力，但仍未成熟的工具。

Jacky重看1994年《Street Fighter II︰The Animated Movie》有新体会。

孔令政拒绝致敬

孔令政、Jacky最近重看1994年《Street Fighter II︰The Animated Movie》，有新体会，Jacky︰「以前看只觉得刺激，现在从制作角度再看，留意打斗编排，看出从剧本构思到画面呈现之间的精准转化。例如春丽出招，不是硬生生作必杀技呈现，而是自然地融入打斗场景中，流畅、贴近现实，展现高度的导演调度能力。」现今创作容易依赖强劲音乐、快速剪接、夸张视觉去推动情绪，孔令政认为︰「其实有时不需要太多『招式』，靠角色的表演与关系支撑场面，更有力量。」团队花上数月进行concept art设计，孔令政明言困难的是怎样避免「似曾相识」之感，「好容易就有这种感觉，觉得这架电单车好像《阿基拉》金田的座驾？角色造型又似某些经典人物。」他们要时刻提醒自己避免「致敬」，「我们并非模仿或直接套用，而是学习别人的成熟，迫使自己建立作者风格。」

孔令政2014年凭悬疑犯罪片《第7谎言》渐为人知，多年来，Jacky是其后期制作伙伴，合作无间。

孔令政另一出新作警匪片《侦战》由古天乐等主演，属密室斗智故事。

孔令政与谢霆锋、关智耀在拍摄现场。

孔令政颠覆传统

孔令政在美国主修导演系，毕业后加入Technicolor参与《迷》（LOST）等美剧之后期工作。在洛杉矶他意识到︰「我驾车上班时，总是看到片厂外好多人在排队，原来是等casting。我问自己，是否其中一个在等待的人？」当地影视体制门槛高，晋升困难，他回港发展主动出击，辗转任职TVB、ViuTV导演；2014年凭悬疑犯罪片《第7谎言》渐为人知，多年来，Jacky是其后期制作伙伴，合作无间。

孔令政创作题材多元，亲情片《无名指》同郭富城合作。

孔令政以自编剧本《第7谎言》向香港电影发展局电影发展基金申请融资成功，踏上导演之路。

《无涯之约》第1集在戏院放映

孔令政创作题材多元，他认为，动作、警匪等类型片仍然是香港电影强项，惟资源过度集中，限制整体发展，《无涯之约》倾向在类型片基础上作出混合（mix genre），将制成12集影集，第1集暂定9月在戏院放映。「《无涯之约》是讲一个属于香港，关于承诺的故事，希望观众从角色人物的情感里找到共鸣。」他们的野心令该动画成为IP，孔令政不讳言︰「影集或电影是起步。」首阶段是让观众认识故事世界观，计划稍后推出TCG（集换式卡牌游戏）及其他衍生内容。