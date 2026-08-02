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Vincent Pastore失联3日被揭去世享寿80岁 多位《人在江湖》猛人致哀

影视圈
更新时间：16:15 2026-08-02 HKT
发布时间：16:15 2026-08-02 HKT

美国演员Vincent Pastore昨日在纽约寓所离世，享年80岁。其经理人Robert Attermann证实消息，指Vincent或于前一日或当日在家中离世，惟死因暂未公布。据报道，Vincent的邻居兼好友Stephen Villano因已经有3日联络不上他，不过他的专属司机曾在事发前一晚与他通过电话，因此外界推测，他很可能是在电话后不久突然发生意外。Stephen于星期六下午前往Vincent住所查看，始发现其已无反应，其后召来消防及警方到场，警方现正调查事件。

Vincent Pastore越战时服役海军

Vincent生于1946年7月14日，成长于纽约The Bronx，曾于越战期间服役海军，其后于大学修读戏剧。他凭在HBO经典剧集《人在江湖》饰演主角James Galdofini的好友、外号「Big Pussy」一角广为人知，该角色其后转为联邦调查局线人，剧集自1999年至2007年播出全6季，Vincent参演其中30集。他亦曾参演电影《盗亦有道》、《无语问苍天》、《黑帮女婿》、《武当帮成名录》、剧集《Hawaii Five-0》等。目前他身后留下女儿Renee，以及女婿和孙女。消息传出后，多位《人在江湖》剧组旧拍档纷纷致悼，包括Michael Imperioli及Jamie-Lynn Sigler等，均对Vincent离世表示哀痛及不舍。

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