吴若希封口避谈谁人唱主题曲 李茵彤日砌16小时未惯拍剧节奏

吴若希（Jinny）、车婉婉、李茵彤（Desta）、赵浚承（Gary）今日参与TVB全新处境喜剧《爱．回家之三代同糖》外景拍摄。

李茵彤同眼袋做朋友

吴若希、李茵彤接受访问时，透露目前《爱．回家之三代同糖》已完成10集拍摄，今日戏份已属于第15集的范围，剧组进度尚算良好，演员之间默契亦更胜开镜初期，但二人至今仍守口如瓶，不敢透露主题曲主唱者身份的半点风声：「到时播出大家咪知啰！」吴若希表示已看过头五集初剪版本，节奏相当紧凑，期待播出当日观众反应，最近稳定工作时间亦相当舒服，能平衡工作与照顾家庭。相反李茵彤则仍未习惯，经常带着眼袋开工：「我最需要调整下睡眠，而家平均瞓到四、五个钟，我个眼袋话我知可以瞓多少少。（经常开早班？）最早开五点半化妆、七点开工，直踩到夜晚九点。（连踩几多日？）开咗工大半个月，到嚟紧星期二可以休息一日。」

吴若希细仔升K3考小学

吴若希则补充，中间曾连续休假两日，间中早开工早收工亦争取到足够时间休息，只是未能陪子女去旅行：「今个暑假冇机会陪佢哋去去旅行，但系都唔太大问题，因为今年细仔升K3要考小学，所以反而要留低喺香港追赶学术功课。（变怪兽家长？）唔驶我嚟，我老公会理！」对于《爱．回家之开心速递》将于本周五大结局，两人均表示未会出席结局公开播放活动，Desta笑指会派遣「舅公」Terry李伟健做代表，吴若希马上赞成：「有人去接力做火炬交接，佢两边走都得！」