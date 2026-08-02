施南生追思会丨多位两岸红星来港致哀 李冰冰哭红双眼周迅哀戚送别 蔡康永泪悼知遇之恩

资深电影人施南生于上月离世，享年75岁。其追思会「南生安歌 ENCORE NANSUN」今日（2日）于湾仔君悦酒店举行，除施南生生前好友林青霞、梁朝伟与太太刘嘉玲、周润发等香港巨星到场送别外，更有多位来自两岸三地的艺人专程来港向施南生作告别。

施南生人缘极佳

内地女星周迅、李冰冰、张静初，以及名导贾樟柯与冯小刚，台湾著名主持蔡康永、金马影后桂纶镁等，一早抵达追思会送别「大阿姐」，足见施南生极佳人缘，在华语影坛跨越地域的深远影响力。

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李冰冰神情哀伤别施南生

施南生一生担任无数经典巨作的制片与出品人，对提携两岸三地的演员不遗余力。导演徐克执导的《龙门飞甲》由周迅与桂纶镁主演，而李冰冰则演出《狄仁杰之通天帝国》，因此三人对施南生相当敬重。李冰冰在追思会上送别施南生后，双眼通红、神情哀伤离场。

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蔡康永哀悼百乐施南生

而著名才子兼主持蔡康永也一早到场，当日得悉施南生与世长辞时，蔡康永曾在社交平台发长文悼念，并忆述二人相识经过，自己能踏入主持界，正是施南生给予的机会。因蔡康永大学毕业后，未想过向主持界发展，却因施南生开出条件，让蔡康永获得任职主持的机会。

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施南生提点蔡康永挺胸

当年传讯电视成立，而施南生出任大地频道总监，曾提出选主持的标准，「不要太洋气也不要不洋气，不要太小也不要太老，不要太好看也不要不好看」，最后蔡康永被选上，展开其主持生涯。蔡康永与施南生多番接触后，每次见面时都会被对方用力拍打其背，又提醒蔡康永要挺胸，不要驼背，而此习惯一直受施南生影响。