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施南生追思会｜林青霞徐克24小时轮流陪伴施南生最后时光 前夫与多位重量级音乐人献歌送别

影视圈
更新时间：14:49 2026-08-02 HKT
发布时间：14:49 2026-08-02 HKT

资深电影人施南生（Nansun）于2026年7月13日因细菌感染引发多重器官衰竭，在养和医院与世长辞，享年75岁。其追思会「南生安歌 ENCORE NANSUN」今日（8月2日）于君悦酒店举行，让亲友及电影人到场作最后致意。施南生追思会现场布置简洁，以鲜花围绕施南生面带微笑的黑白遗照，大银幕则显示著「南生安歌 ENCORE NANSUN」字样，呼应其「不舍 永记 留芳」(FOREVER CHERISHED LEGEND LIVES ON) 的一生。

徐克林青霞24小时轮流陪伴施南生最后时光

施南生的前夫徐克以及与施南生相识逾40年的挚友林青霞，在追思会后一同接受访问。林青霞形容施南生是一位了不起的电影人，其为人与对香港电影的贡献，绝非一本书能写尽。她更赞扬施南生对朋友掏心掏肺，「在Nansun最后的日子，我们家人和朋友每天都在她身边，我和徐克每天24小时轮流在她旁边，最后她在爱的包围下安详地离开我们。」林青霞称，与徐克一样，都是施南生的「永远的家人」，对于今日众多好友从世界各地前来致敬，她表示特别感恩和感动。

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施南生电子纪念册收录徐克献曲

徐克首先感谢一众有心朋友为施南生筹办是次聚会，并特别向为施南生谱写歌曲的音乐人致谢。他透露，电子纪念册中收录了多首歌曲，包括：伍佰献曲〈Nansun Nansun〉、卢冠廷献曲〈红尘梦去〉(As Life Goes By)、罗大佑献曲与徐克本人亦亲自撰写一曲送给施南生，并期望日后有缘人能将其演唱出来。

最后，徐克与施南生的家人一同向在场传媒的耐心等候及报道表达感谢，他再次感谢大家的关心与支持，场面令人动容。

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逾百电影人到场送别施南生：

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