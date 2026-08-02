车婉婉拍剧忆参加华星新秀点滴 大赞新拍档赵浚承高大靓仔

车婉婉、吴若希（Jinny）、李茵彤（Desta）及赵浚承（Gary）今日（2日）参与TVB全新处境喜剧《爱．回家之三代同糖》外景拍摄，邀请传媒前来探班。剧组正在拍摄关于车婉婉饰演的女主角唐曹嘉冰参加「当年好声音」歌唱比赛的情节，竟由赵浚承饰演的杨帆担任评审，剧情世界与二人在现实里《中年好声音》节目岗位有如镜像反射。歌手出身的车婉婉更在拍摄期间即场演唱，赵浚承亦认真地倾听评分，角色互换的画面相当有趣！

车婉婉、赵浚承身份对调

车婉婉、赵浚承受访，婉婉觉得剧情世界非常梦幻，忆起自己每次在《中年好声音》海选期间，都会乔装坐在观众席留意每位参加者的表现，是次演出亦将观察所得、参加者紧张心情下的身体语言与小动作加入在演戏之中。再次站在评审面前唱歌，婉婉笑言唤起年少时到华星唱片公司参与新秀歌唱大赛的点滴：「当年参加华星新秀，就系有三个监制坐喺到，枱上面真系有个叮叮钟，周围会有梁汉文𠮶班师兄喺到睇！（当年表现如何？）冇畀人叮，都唱晒成段副歌，顺利过关。」婉婉在剧集拍摄期间歌唱至眼泛泪光，透露因应角色快即放弃、最后一试的心情而营造的气氛与情绪。

赵浚承演评审请较周国丰

赵浚承近年因参加《中年好声音》而翻红，婉婉笑指对他参加节目印象极深：「咁高大靓仔点会错过！记得佢𠮶时缩下缩下，可能有少少紧张、尽量唔望向评审，因为佢哋啲眼神好锋利！」Gary今次演绎评审，笑指亦向周国丰借镜：「啱啱真系参考周国丰老师，无论唱得好唔好，都系同一个冷冰冰嘅表情！」

《三代同糖》最少拍200集

《爱．回家之三代同糖》已开拍近一个月，车婉婉表示预计最少拍摄二百集：「未来两年都走唔甩！最少百几二百集先叫做一个完整嘅处境喜剧。」今日稍后更会带儿子BBQ到现场探班，让他了解妈妈每日开工的实况。Gary儿子日前亦趁生日随母亲来港探望庆祝，表示儿子年届八岁，暂住香港新居数日感觉环境不错，有助考虑长期迁回香港的决定：「佢都ok几钟意，寻日又带佢去启德睇波，佢都好开心！希望佢哋尽量适应，过一段时间就可以慢慢迁移过嚟。」

车婉婉未计划为子护发

谈到庆祝生日，车婉婉日前为丈夫Jonathon庆祝，合照中惊现两位「Q爸」引起网民疯传。婉婉回应时笑言从来没有认错丈夫与小叔，两位刚好于庆生当日穿著黑色上衣、铲光头发，令霎眼之下非常相似：「佢哋唔系孖仔，差四年㗎！加埋老爷已经有三个光头，佢哋发线比较高，钟意剃晒佢。（要为儿子护发？）好彩个仔似我，剃光咗都似我！」