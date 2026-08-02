陈伶俐传离婚后只字不提富商老公刘颂铭 频有一举动疑暗示婚姻现状？

林敏骢前妻、49岁的前落选港姐陈伶俐，携两子改嫁新加坡隐形富豪后人刘颂铭后，一直过住阔太生活。但陈伶俐近年屡传婚姻亮红灯，今年6月被发现悄悄将IG上的夫妻合照全数删除，仅留下多年前的旧照，令婚变传闻甚嚣尘上。陈伶俐近日更新社交平台，发布一段意味深长的帖文，引起外界揣测。

陈伶俐单人照配感性宣言

陈伶俐近日在IG限时动态更新近况，相片中见到身穿天蓝色V领连身阔脚长裤的陈伶俐，以一头清爽短发示人，而富贵老公刘颂铭却未见踪影。陈伶俐的单人照配文更惹人关注：「真正的幸福，不是只遇见一个你喜欢的人。而是先找回那个，本来就完整的自己。」陈伶俐在文末又强调爱自己，做自己：「love yourself, be yourself」，似意有所指。

陈伶俐享受生活滋养自己

而今日（2日）陈伶俐在IG分享在餐厅内打卡，又在露天地方饮嘢，可见陈伶俐享受生活。而另一张陈伶俐的单人自拍照，写上「Self love is the best love」字句，又在帖文中留言：「好好滋养自己 #loveyourself」，令人联想到其婚姻状况。

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陈伶俐曾嫁年差18岁林敏骢

陈伶俐嫁入豪门前，曾以19岁之龄参加1996年港姐，落选后加入TVB，成为资讯节目《城市追击》主持。陈伶俐之后认识年长18岁的音乐人林敏骢，二人公开恋情后翌年奉子成婚，为林敏骢诞下两子林肯（Lincoln）和林善（Yohji），二人却在2008年离婚，结束10年婚姻，两子随母生活。

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陈伶俐传获奶奶赠过亿星洲豪宅

陈伶俐与刘颂铭再婚后，诞下儿子刘骏浠（Marengo），有指陈伶俐婆媳关系好，深得老爷奶奶爱锡。陈伶俐婚后住在山顶布力径的超级富豪级独立屋，有传获奶奶赠1.5亿元的新加坡的豪宅作为礼物。

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