施南生追思会丨蓝白花海布置气氛庄严素雅 鲍起静杨采妮强忍泪水 成龙曹众仪式完后赶到

资深电影人施南生的追思会今日（2日）在君悦酒店举行，现场布置以一片蓝白花海为主，气氛庄严素雅。会场入口处及主礼台两旁，均摆放由蓝色绣球花、白色及紫色鲜花绿叶组成的大型花艺布置，营造出一片宁静安详的花路。

施南生追思会逾百人送别

主礼台中央的大萤幕及会场外，同样展示施南生优雅的黑白照片，并写有「南生 安歌 ENCORE NANSUN 1951-2026」的字句，寄予无限的思念。施南生的追思会约会约11时半结束，逾百圈中台前幕后到场作最后致意，众人离场时难掩哀伤之情。

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杨采妮李冰冰神情哀戚

与施南生相识多年的鲍起静，伤心得要用纸巾拭泪。而淡出香港幕前多时的杨采妮、内地演员李冰冰离场时同样鼻红红，神情哀戚。至于台湾著名主持人蔡康永亦双眼通红，强忍泪水，心情沉重。

刘德华杨千嬅送花牌悼念

仪式结束后，久未在港露面的成龙与曹众，相继在约中午12时后才匆匆赶到会场。此外，刘德华、张栢芝、丁子高及太太杨千嬅、许冠杰等多位艺人，虽未有亲身到场致哀，但有送上花牌表达悼念之情。

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