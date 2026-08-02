Jeremy称MIRROR「齐章」稍后宣传团歌 魏浚笙歌影视三栖搏杀 ZPOT四出试镜够主动

由7月24日起，一连4个星期、合共8个晚上，「昂坪 360 二十周年呈献：叱咤 903 星空下音乐会」在昂坪市集举行。昨晚（1日）音乐会，由MIRROR成员Jeremy （李骏杰）、Jeffrey（魏浚笙）及男团 ZPOT演出。虽然当晚在雨中开骚，但未减粉丝的热情，一早到场霸位支持偶像。当Jeremy唱完《Away》后，发现耳机无声，随即工作人员处理后，未有阻碍演出。压轴唱出新歌《黑蛇传》时雨势越来越大，不过

Jeremy一于少理，继续跳唱又跪地。

魏浚笙无票房压力

接受访问时，对于粉丝雨中到场支持，Jeremy坦言好感动，所以好想快演出完让他们离开，虽然台上湿滑，但有工作入员清理，所以不会担心跳唱时跣到，又笑言在雨中唱歌有另一番感觉。同场演出的Jeffrey，透露本月11日推出新歌，曲风跟以往有所不同是新挑战，今次合作班底自己很钟意。近日客串HOY新处境剧《你的保安李宝安》的他，主演电影《浪花男女》快将上映，Jeffrey表示将会上演优先场，亦已经售罄，又笑言今次情义相廷演出，对票房没有压力，压力交畀导演，笑言票房过8000万就会水著Look骚上半身。在旁的Jeremy指有Jeffrey演出电影，会想入场睇戏支持，会睇完再睇。

Jeremy祝「五索」早日康复

另外，提到上月29日是MIRROR成员陈瑞辉（Frankie）的38岁生日，Jeremy表示稍后12子为团歌到电台宣传，大家到时见面，因为近排各有各忙工作未有时间见面。谈到被指跟网红「五索」钟睿心似样的Jeremy，问到可有留意对方在社交平台自爆胸部严重灼伤一事？Jeremy坦言没有留意，希望对方早日康复。

ZPOT感激Fans冒雨支持

至于ZPOT对于天雨路滑表演跳唱，表示未有惊过，反而获得冒雨粉丝支持相 好感动。提到陈廷羲（Ian Hannz）被爆坐缆车畏高，他表示正是坐在地面透明的水晶车厢，搞到不敢望向地下，笑言就算有女朋友都不会带同一起坐，但缆车上到山的中段时，因距离地面不太高，亦成功挑战跪在玻璃地面上，大赞好享受。

Ian Hannz同刘青云合作

提到现正参演英皇电影《复仇的人》跟刘青云合作。Ian Hannz坦言有机会跟前辈演出是很好的经验，又认同刘青云被称为「定海神针」，因为近距离感受到对方的演技及稳定的气场，令他获益良多，虽然初时对戏时感觉有点惊，但青云好chill又友善，自己亦慢慢冷静下来。

Gordon学泰拳想拍电影

虽则6位成员暂时未有演戏的机会，但他们表示有不断去试镜，从而对演戏产生浓厚兴趣。张肇维（Gordon）笑言本身有学泰拳，希望可以将来参演功夫电影。而林焯彦（Marcus）则谓会打空翻，也想试拍爱情及动作片，周德诚（Cow）并谓想拍校园片。其后一众成员齐齐建议不如演出一出集结功夫、爱情校园又搞笑的音乐剧。