施南生追思会丨洪金宝坐电动轮椅致哀 余安安罕与前夫周润发同场 负伤撑拐杖送别好友

资深电影人施南生上月病逝，享年75岁，其追思会今日（2日）在湾仔君悦酒店大礼堂举行，近百位演艺界人士到场致哀。其中洪金宝坐电动轮椅，而余安安则撑住拐杖现身。余安安与前夫周润发罕有同场，引起关注。

洪金宝精神奕奕打招呼

今早10时许，影坛「大哥大」洪金宝戴上口罩，身穿素黑服饰，坐在电动轮椅上现身施南生追思会。面对守候的传媒，洪金宝表现非常友善，主动挥手打招呼，精神状态看来相当不俗。

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余安安由鲍起静夫妇陪伴

至于施南生生前好友余安安，身穿白色外套衬黑裤，在鲍起静与老公方平的陪伴下，撑著拐杖步入会场。余安安日前透露于上月不慎「拗柴」扭伤脚踝，之后再意外跌倒，导致左脚膝盖骨裂，当时要打厚重石膏固定，虽然已经拆除石膏，转用支架辅助，但出入仍要借用拐杖协助。

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余安安「拗柴」再跌倒致左脚膝盖骨裂：