Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

施南生追思会丨洪金宝坐电动轮椅致哀 余安安罕与前夫周润发同场 负伤撑拐杖送别好友

影视圈
更新时间：12:25 2026-08-02 HKT
发布时间：12:25 2026-08-02 HKT

资深电影人施南生上月病逝，享年75岁，其追思会今日（2日）在湾仔君悦酒店大礼堂举行，近百位演艺界人士到场致哀。其中洪金宝坐电动轮椅，而余安安则撑住拐杖现身。余安安与前夫周润发罕有同场，引起关注。

洪金宝精神奕奕打招呼

今早10时许，影坛「大哥大」洪金宝戴上口罩，身穿素黑服饰，坐在电动轮椅上现身施南生追思会。面对守候的传媒，洪金宝表现非常友善，主动挥手打招呼，精神状态看来相当不俗。

相关阅读：施南生追思会丨前夫徐克一早到场打点闭门仪式 刘天兰俞琤送好友最后一程

相关阅读：施南生追思会丨梁朝伟周润发等近百电影人现身致敬 林青霞哀伤送别

余安安由鲍起静夫妇陪伴

至于施南生生前好友余安安，身穿白色外套衬黑裤，在鲍起静与老公方平的陪伴下，撑著拐杖步入会场。余安安日前透露于上月不慎「拗柴」扭伤脚踝，之后再意外跌倒，导致左脚膝盖骨裂，当时要打厚重石膏固定，虽然已经拆除石膏，转用支架辅助，但出入仍要借用拐杖协助。

相关阅读：余安安左脚膝盖骨裂伤势曝光 去年曾拗柴肿如猪蹄 估计因一原因频出事

余安安「拗柴」再跌倒致左脚膝盖骨裂：

最Hit
尖沙咀酒吧血案│胜和头目「左口」被捕 累计12人落网
00:59
尖沙咀酒吧血案│胜和头目「左口」被捕 累计12人落网
突发
4小时前
周星驰胞姊周文姬激罕现身 代弟出席《少林足球》师兄弟聚会 被封星爷最信赖女人
00:48
周星驰胞姊周文姬激罕现身 代弟出席《少林足球》师兄弟聚会 被封星爷最信赖女人
影视圈
7小时前
潘芳芳20岁独子罕露面与妈妈似饼印 留学加拿大因父母关系拒入娱乐圈
潘芳芳20岁独子罕露面与妈妈似饼印 留学加拿大因父母关系拒入娱乐圈
影视圈
2小时前
「白海豚」三度眼壁置换维持超台强度 天文台揭对华南影响 准风暴「鲸鱼」恐被「拖出海」吞噬
「白海豚」三度眼壁置换维持超台强度 天文台揭对华南影响 准风暴「鲸鱼」恐被「拖出海」吞噬
社会
6小时前
86岁刘诗昆2岁囝囝首登国际舞台 无惧战火举家赴俄萌爆合奏 一对仔女遗传神基因
86岁刘诗昆2岁囝囝首登国际舞台 无惧战火举家赴俄萌爆合奏 一对仔女遗传神基因
影视圈
16小时前
日本象印教正确清洗保温杯！4步防止滋生茶垢/霉菌 做错随时破坏瓶身 建议咁做除顽垢…
日本象印教正确清洗保温杯！4步防止滋生茶垢/霉菌 做错随时破坏瓶身 建议咁做除顽垢…
饮食
2026-08-01 11:00 HKT
奇案解密︱山东四匪垂涎新娘美色 入室凌辱8小时下毒手灭门
奇案解密︱山东四匪垂涎新娘美色 入室凌辱8小时下毒手灭门
奇闻趣事
9小时前
大埔大美督三项铁人赛 男子疑遇溺失踪7小时 消防救起送院抢救
大埔大美督三项铁人赛 男子疑遇溺失踪7小时 消防救起送院抢救
突发
1小时前
隐形有钱人混入职场 老板世侄女做接待员 连串富贵举动吓窒同事 网民大爆「贴钱打工」奇人奇事｜Juicy叮
隐形有钱人混入职场 老板世侄女做接待员 连串富贵举动吓窒同事 网民大爆「贴钱打工」奇人奇事｜Juicy叮
时事热话
5小时前
施南生追思会丨梁朝伟周润发等逾百电影人现身致敬 林青霞哀伤送别挚友
05:13
施南生追思会丨梁朝伟周润发等逾百电影人现身致敬 林青霞哀伤送别挚友
影视圈
4小时前