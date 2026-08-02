Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Ian陈卓贤尾场邀陈蕾做嘉宾呼应「23约」23:23完骚 回应赞助商忘派飞 :唯一任务做好演出 收姜涛$10利是直认占晒便宜

影视圈
更新时间：12:15 2026-08-02 HKT
发布时间：12:15 2026-08-02 HKT

陈卓贤（Ian）九场演唱会《IAN CHAN：GROWTH LIVE 2026》昨晚（1日）在启德体艺馆举行尾场，文化体育及旅游局局长罗淑佩也有到场，而她更身穿Ian在2020年创作自家服饰品牌《KiNDIPANDANT》牛仔褛现身。

Ian大赞尾场气氛好

演唱会继续于8点23分开场，以白马王子Look现身舞台的Ian唱出《鲸落》，为演唱会揭开序幕。唱出多首歌后，Ian开口大赞今晚气氛好，又谓场地的供电是以分贝来计，电量足就可以唱耐点，而今晚是第九场、也是录影场，大家也不需「留声」，笑指今晚主题是「Party Night」，若没声就等于在《伤口上洒辣椒酱》。Ian唱完《花边细胞》，萤幕上再次显示他在台下直播换衫片段，除了大骚爆肌身材外，Ian期间亦不时望着镜头放电，惹来全场疯狂尖叫，而之后返回台上的他，跳完舞又除去恤衫剩下背心，惹来全场依哇鬼叫。唱出《给千亿颗星选中的二人》时，Ian大派福利落台跟大家拉近距离，期间他更配合粉丝做出比心手势。

Ian提情侣要珍惜对方

返回台上后的Ian又问大家是否有幻想过永恒是什么，他感性表示以前无论在爱情、友情或其他人与事，也相信有永恒，认为只要努力维系就可以，但人越大就发觉会因为有好多唔同嘅因素会影响：「爱情，我觉得要遇上一个你中意嘅人，然后又要咁啱佢都中意你，机率已经好细，之后大家都想发展一段关系，个机率就更加细，所以系好得来不易嘅一样嘢。」又叮嘱大家不要遇到小事就认为两人的关系有裂痕，也不要因压力大或不顺心，就将情绪发泄在身边人身上，要好好珍惜对方。

Ian与陈蕾彩排无偈倾

Ian找来曾为「鹰小组」作曲的陈蕾担任嘉宾，两人合唱完《吃腐肉的鹰》后，陈蕾笑指为了保留新鲜感，所以两人彩排时只打招呼，未有倾偈，避免话题耗尽。他们又提到首次合作其实是在2023年拉阔音乐会，见面第一日几乎没互动，直到在排舞室，他们两个「舞王」才真正认识，之后逐步在音乐上交流，陈蕾又赞现在Ian在台上跳舞独当一面，之后她唱出《荧光》，指拣选这首歌主要是因为Ian曾在IG分享过。

陈卓贤成功完成全创作个唱目标

Ian在演唱会尾声又感性地表示成长真的没有公式，每个人都会在不同的地方吸取养分令自己成长，又指每天都会有新的事物发生：「人生同成长系好大课题，每个人都要经历，但同时间又唔系好想去经历，因为成长有时都系残酷嘅嘢，但我哋唔可以唔经历，经历完成长之后就会有个更加好嘅自己。」Encore环节，Ian先后唱出《Got U》、《DWBF》、《在远方的你》，之后他重提自己在2024年完成了《TEARS》演唱会后定下目标，就是要开一个全部自己创作歌曲的演唱会，而今次就完成了，自己也想下一步将会做什么，又表示今日突然找回在2020年自己第一首作曲作词的《鲸落》Demo，更即场播放，希望提醒自己每次也是一小步一小步去做，今次完结后就会当自己重新开始，而演唱会最后在23:23分完结，完美呼应「23约」。

陈卓贤能与黎明相提并论感万幸

Ian在完场后受访，对于完场时间在「23:23」，他笑指这是完美句号，又是这不是预谋，而是一个好美丽的巧合，至于是否会被罚钱？他表示好像没有，笑言在台上不知时间，因问亲大家都是「8点」。对于他在演唱会中大晒爆肌身材，Ian说：「多谢观众赏面，我觉得演唱会有唔同嘅元素，当然有好多好音乐性嘅部分，又有跳舞，自弹自唱，每一样都有，纯粹想气氛好啲，即系观众嘅观赏性，想俾到啲开心啲嘅画面俾佢哋。」提到他若在台上爆肌相信观众会更开心，Ian就谓当初想的时候，觉得大家不知道他们在后台换衫时的画面，所以带大家直击一下，至于是否为了今次胀卜卜的爆肌身型操练很久？Ian指苦练是个半月，一日操两课，而饮食方面也非常节制，问他是否满意自己身材？他说：「大家满意我就满意！」Ian后台爆肌直播后，有网民翻出黎明在34年前举行的《一夜倾情演唱会》中亦试过直播换衫，问到是否怕与黎明比较？他说：「如果可以同黎天王相提并论，同到佢比较简直系我嘅荣幸啦，将我嘅名字同佢嘅名字摆埋一齐已经系我嘅万幸。」

陈卓贤静候缘份安排

对于他在台上感性表示不相信爱情和友情可以永恒，Ian指在台上的说话都是很真心，坦言爱情亦是不容易揾到，但只要真心对待，这个人终有一日会出现，现在自己专注在工作上，至于缘份方面就静候安排，问到是否经历过某些事所以有感而发？他说：「创作人当然有情感投放喺创作嘅歌曲，无论系自己话睇到啲书画电影，都成为我创作嘅养分，（有冇亲身经历？）爱情？梗系有经历过。（小事发脾气都有？）咁又冇，呢个系纯粹提醒返大家要珍惜，我见好多朋友仔都会系咁，会有啲可惜。」

陈卓贤开心佘诗曼捧场

Ian第七场演唱会因赞助商忘记派飞出现大量吉位，他临场叫后排观众向前坐免费升级座位，化解危机，被大家指高EQ，Ian指自己的精力在演唱会中，没有看这些报道，因为9场骚不同主题，要记的事情很多：「我120分投入准备演出，觉得身为表演者最紧要系要应付好演出，（有冇了解返件事？）𠮶日临出场先知，开场前我都好多嘢要准备，所以我冇理太多舞台外嘅嘢，观众入到场我唯一要做嘅任务就系要提供一个好嘅表演俾佢哋睇，（有冇影响你心情？）冇冇冇，其实第七场嘅反应都好好。」他又笑言人生有好多不寻常的事发生，当日的主题是「Miracle」，就算机率少的事情也会有机会发生，最重要是做好自己要做的事情。提到佘诗曼也有来捧场，Ian坦言私下跟对方并不熟，很感谢她有听自己的歌，对方有兴趣来看演唱会感到十分万幸，也超级开心，问到罗局长今次也有来睇骚，Ian表示知道，但因为专注表演，所以不知道她来了几多场。

Ian只有一日假期


完成演唱会后，Ian透露只有一日假期，因为紧接会有不同的工作，包括MIRROR新歌宣传、团综，以及个人的工作：「我啱啱都话要重新开始，绝对唔会觉得我好似完成咗一个目标，就放慢手脚，所以都会继续写歌、继续出歌同做要做嘅嘢。」另外，提到姜涛做嘉宾时只给予一封$10的利是，问到他会否追讨更多？Ian说：「唔追讨啦，佢嚟做我嘉宾仲俾$10我，简直就系我占晒便宜。」

最Hit
奇案解密︱山东四匪垂涎新娘美色 入室凌辱8小时下毒手灭门
奇案解密︱山东四匪垂涎新娘美色 入室凌辱8小时下毒手灭门
奇闻趣事
6小时前
86岁刘诗昆2岁囝囝首登国际舞台 无惧战火举家赴俄萌爆合奏 一对仔女遗传神基因
86岁刘诗昆2岁囝囝首登国际舞台 无惧战火举家赴俄萌爆合奏 一对仔女遗传神基因
影视圈
16小时前
日本象印教正确清洗保温杯！4步防止滋生茶垢/霉菌 做错随时破坏瓶身 建议咁做除顽垢…
日本象印教正确清洗保温杯！4步防止滋生茶垢/霉菌 做错随时破坏瓶身 建议咁做除顽垢…
饮食
2026-08-01 11:00 HKT
尖沙咀酒吧血案│胜和头目「左口」被捕 累计12人落网
尖沙咀酒吧血案│胜和头目「左口」被捕 累计12人落网
突发
1小时前
周星驰胞姊周文姬激罕现身 代弟出席《少林足球》师兄弟聚会 被封星爷最信赖女人
周星驰胞姊周文姬激罕现身 代弟出席《少林足球》师兄弟聚会 被封星爷最信赖女人
影视圈
4小时前
星岛申诉王 | 港女抱怨母灵堂上直呼全名犯大忌 专家拆解丧礼5大禁忌
申诉热话
4小时前
「白海豚」三度眼壁置换维持超台强度 天文台揭对华南影响 准风暴「鲸鱼」恐被「拖出海」吞噬
「白海豚」三度眼壁置换维持超台强度 天文台揭对华南影响 准风暴「鲸鱼」恐被「拖出海」吞噬
社会
3小时前
梁咏琪「学霸」女儿祈淑菲精通三文四语 身高到达爸爸耳边拥一双长腿 GiGi不反对囡囡入行
梁咏琪「学霸」女儿祈淑菲精通三文四语 身高到达爸爸耳边拥一双长腿 GiGi不反对囡囡入行
影视圈
14小时前
救援人员展开搜救。
大埔大美督三项铁人赛 男子疑遇溺失踪 水警消防搜救
突发
3小时前
潘芳芳20岁独子罕露面与妈妈似饼印 留学加拿大因父母关系拒入娱乐圈
潘芳芳20岁独子罕露面与妈妈似饼印 留学加拿大因父母关系拒入娱乐圈
影视圈
3小时前