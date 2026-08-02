Ian陈卓贤尾场邀陈蕾做嘉宾呼应「23约」23:23完骚 回应赞助商忘派飞 :唯一任务做好演出 收姜涛$10利是直认占晒便宜

陈卓贤（Ian）九场演唱会《IAN CHAN：GROWTH LIVE 2026》昨晚（1日）在启德体艺馆举行尾场，文化体育及旅游局局长罗淑佩也有到场，而她更身穿Ian在2020年创作自家服饰品牌《KiNDIPANDANT》牛仔褛现身。

Ian大赞尾场气氛好

演唱会继续于8点23分开场，以白马王子Look现身舞台的Ian唱出《鲸落》，为演唱会揭开序幕。唱出多首歌后，Ian开口大赞今晚气氛好，又谓场地的供电是以分贝来计，电量足就可以唱耐点，而今晚是第九场、也是录影场，大家也不需「留声」，笑指今晚主题是「Party Night」，若没声就等于在《伤口上洒辣椒酱》。Ian唱完《花边细胞》，萤幕上再次显示他在台下直播换衫片段，除了大骚爆肌身材外，Ian期间亦不时望着镜头放电，惹来全场疯狂尖叫，而之后返回台上的他，跳完舞又除去恤衫剩下背心，惹来全场依哇鬼叫。唱出《给千亿颗星选中的二人》时，Ian大派福利落台跟大家拉近距离，期间他更配合粉丝做出比心手势。

Ian提情侣要珍惜对方

返回台上后的Ian又问大家是否有幻想过永恒是什么，他感性表示以前无论在爱情、友情或其他人与事，也相信有永恒，认为只要努力维系就可以，但人越大就发觉会因为有好多唔同嘅因素会影响：「爱情，我觉得要遇上一个你中意嘅人，然后又要咁啱佢都中意你，机率已经好细，之后大家都想发展一段关系，个机率就更加细，所以系好得来不易嘅一样嘢。」又叮嘱大家不要遇到小事就认为两人的关系有裂痕，也不要因压力大或不顺心，就将情绪发泄在身边人身上，要好好珍惜对方。

Ian与陈蕾彩排无偈倾

Ian找来曾为「鹰小组」作曲的陈蕾担任嘉宾，两人合唱完《吃腐肉的鹰》后，陈蕾笑指为了保留新鲜感，所以两人彩排时只打招呼，未有倾偈，避免话题耗尽。他们又提到首次合作其实是在2023年拉阔音乐会，见面第一日几乎没互动，直到在排舞室，他们两个「舞王」才真正认识，之后逐步在音乐上交流，陈蕾又赞现在Ian在台上跳舞独当一面，之后她唱出《荧光》，指拣选这首歌主要是因为Ian曾在IG分享过。

陈卓贤成功完成全创作个唱目标

Ian在演唱会尾声又感性地表示成长真的没有公式，每个人都会在不同的地方吸取养分令自己成长，又指每天都会有新的事物发生：「人生同成长系好大课题，每个人都要经历，但同时间又唔系好想去经历，因为成长有时都系残酷嘅嘢，但我哋唔可以唔经历，经历完成长之后就会有个更加好嘅自己。」Encore环节，Ian先后唱出《Got U》、《DWBF》、《在远方的你》，之后他重提自己在2024年完成了《TEARS》演唱会后定下目标，就是要开一个全部自己创作歌曲的演唱会，而今次就完成了，自己也想下一步将会做什么，又表示今日突然找回在2020年自己第一首作曲作词的《鲸落》Demo，更即场播放，希望提醒自己每次也是一小步一小步去做，今次完结后就会当自己重新开始，而演唱会最后在23:23分完结，完美呼应「23约」。

陈卓贤能与黎明相提并论感万幸

Ian在完场后受访，对于完场时间在「23:23」，他笑指这是完美句号，又是这不是预谋，而是一个好美丽的巧合，至于是否会被罚钱？他表示好像没有，笑言在台上不知时间，因问亲大家都是「8点」。对于他在演唱会中大晒爆肌身材，Ian说：「多谢观众赏面，我觉得演唱会有唔同嘅元素，当然有好多好音乐性嘅部分，又有跳舞，自弹自唱，每一样都有，纯粹想气氛好啲，即系观众嘅观赏性，想俾到啲开心啲嘅画面俾佢哋。」提到他若在台上爆肌相信观众会更开心，Ian就谓当初想的时候，觉得大家不知道他们在后台换衫时的画面，所以带大家直击一下，至于是否为了今次胀卜卜的爆肌身型操练很久？Ian指苦练是个半月，一日操两课，而饮食方面也非常节制，问他是否满意自己身材？他说：「大家满意我就满意！」Ian后台爆肌直播后，有网民翻出黎明在34年前举行的《一夜倾情演唱会》中亦试过直播换衫，问到是否怕与黎明比较？他说：「如果可以同黎天王相提并论，同到佢比较简直系我嘅荣幸啦，将我嘅名字同佢嘅名字摆埋一齐已经系我嘅万幸。」

陈卓贤静候缘份安排

对于他在台上感性表示不相信爱情和友情可以永恒，Ian指在台上的说话都是很真心，坦言爱情亦是不容易揾到，但只要真心对待，这个人终有一日会出现，现在自己专注在工作上，至于缘份方面就静候安排，问到是否经历过某些事所以有感而发？他说：「创作人当然有情感投放喺创作嘅歌曲，无论系自己话睇到啲书画电影，都成为我创作嘅养分，（有冇亲身经历？）爱情？梗系有经历过。（小事发脾气都有？）咁又冇，呢个系纯粹提醒返大家要珍惜，我见好多朋友仔都会系咁，会有啲可惜。」

陈卓贤开心佘诗曼捧场

Ian第七场演唱会因赞助商忘记派飞出现大量吉位，他临场叫后排观众向前坐免费升级座位，化解危机，被大家指高EQ，Ian指自己的精力在演唱会中，没有看这些报道，因为9场骚不同主题，要记的事情很多：「我120分投入准备演出，觉得身为表演者最紧要系要应付好演出，（有冇了解返件事？）𠮶日临出场先知，开场前我都好多嘢要准备，所以我冇理太多舞台外嘅嘢，观众入到场我唯一要做嘅任务就系要提供一个好嘅表演俾佢哋睇，（有冇影响你心情？）冇冇冇，其实第七场嘅反应都好好。」他又笑言人生有好多不寻常的事发生，当日的主题是「Miracle」，就算机率少的事情也会有机会发生，最重要是做好自己要做的事情。提到佘诗曼也有来捧场，Ian坦言私下跟对方并不熟，很感谢她有听自己的歌，对方有兴趣来看演唱会感到十分万幸，也超级开心，问到罗局长今次也有来睇骚，Ian表示知道，但因为专注表演，所以不知道她来了几多场。

Ian只有一日假期



完成演唱会后，Ian透露只有一日假期，因为紧接会有不同的工作，包括MIRROR新歌宣传、团综，以及个人的工作：「我啱啱都话要重新开始，绝对唔会觉得我好似完成咗一个目标，就放慢手脚，所以都会继续写歌、继续出歌同做要做嘅嘢。」另外，提到姜涛做嘉宾时只给予一封$10的利是，问到他会否追讨更多？Ian说：「唔追讨啦，佢嚟做我嘉宾仲俾$10我，简直就系我占晒便宜。」