刘浩龙叹被外界误解定位模糊 台上庆祝50岁生日 单身多年无问题继续搏杀

刘浩龙《UNITED IN HEARTS刘浩龙2026》演唱会昨晚（1日）于麦花臣场馆举行，他演唱《Mr. Wrong》后，于台上分享指：「唔好意思，有啲甩辘！太紧张喇见到Eric Kwok，系赖你㗎！好似去咗《声秀》咁有冇几句评语呀？佢而家好少写歌畀我，剩系写畀XiX，但而家又唔做㖞，可以写返多啲畀我！」谈到由郭伟亮作曲的经典作品，刘浩龙表示外界或对自己存在误解，不知道到歌影双栖下发展重心：「有啲人知道我唱歌，有人话我系拍戏嘅，话我做差人、做贼嘅。或者出面成日有人话我系Mr. Wrong，但只要我屋企人、朋友同粉丝了解我就够！」

刘浩龙唱《重口味》挑战陈奕迅

刘浩龙于中段演唱由黎明、张学友等人快歌组成的串烧翻唱歌，其中有《重口味》一曲，在台下首排的原唱者陈奕迅面前演唱，成为一大挑战。在一轮快歌后，刘浩龙一边喘息、一边笑言：「又讲嘢？其实我钟意同大家倾计多啲！」台下观众再大叫除衫「唔驶旨意！唔驶旨意呀！2018年已经除咗一次。（回水！）好呀，出面自己攞两支呀。」其歌单收录最烩炙人口作品《思觉失调》，他演唱过后随即对观众开玩笑：「大家走得啦！好多人畀张飞钱就系为咗听呢首歌咋嘛！」观众当然未有散去，于是他开始向一众主办协办单位致谢，多次笑指自己成为「幕后猛人」担任总监之职，并提到为好友方力申此前红馆演唱会做幕后筹备工作：「多谢方力申，我支持佢、佢又支持返我，呢啲咪好朋友啰！方力申去完红馆，可能我都会去呢！」旋即引起观众欢呼甚为期待。

刘浩龙50岁生日

鸣谢过后，陈国坤、黄伊汶儿子陈真手捧巨型汉堡包，到台上为将于8月13日迎接50岁生日的刘浩龙庆祝。刘浩龙表示二人关系远不止叔侄，曾一起到日本去旅行时做室友：「我哋系咩呀？」陈真醒目回应：「系Best friend！」师兄同意表示：「系兄弟！不过你最近做咩涨咗咁多？（陈真：好营养！）小龙呀，下次唔好叫个仔著件咁紧嘅衫！」

刘浩龙感谢「战友」粉丝

刘浩龙感谢粉丝并以战友相称，献唱《战友》一曲诉说双方廿载相知，然后率先在会上演唱尚未派台的新歌：「大家知我有新唱片公司，本来呢首歌应该开骚前派台，唔理咁多，优先畀大家听咗先！头先嘅《战友》系我一路同粉丝沟通嘅桥梁，希望呢只歌未来成为我哋一齐大合唱嘅歌。我想大家打开手机上嘅灯，我会拍埋MV，如果畀我发现有人斋拍片、唔著灯，我会黑佢面㗎！送畀大家刘浩龙2026新歌《绽放》！」面对一片灯海，直播镜头围绕台上的刘浩龙之余，亦将演唱会上的粉丝拍摄在内，相信用于MV画面作珍贵留念。

刘浩龙承诺再开骚

在Encore环节，刘浩龙突然于场中观席间的通道出场，开始一路跑匀全场一路演唱串烧歌，期间与粉丝握手、拥抱、合照与合唱，令大批中场粉丝有机会与偶像近距离互动。刘浩龙在演唱《脏话阿七》后答应下次开骚与大家见面，不会让乐迷再等八年之久：「好快见面！多谢大家送畀我呢个生日会！」原来《脏话阿七》为Encore程序最后一首歌曲，但刘浩龙最后不舍地加唱《沧海遗珠》，与全场大合唱下作结。

刘浩龙认筹备时间仓促

刘浩龙于演唱会后接受访问，坦言开骚筹备时间仓促，仅在两三个月内完成，加上自己担任主办岗位，需要亲身处理场地租用、赞助、舞者，未能完全享受舞台：「我跳返落歌手身份，声线上ok，但好多嘢要兼顾，好精神分裂啰！但都系入行咁耐一个成熟嘅表现，可以多范畴咁工作。」即将于本月13日迎接50岁生日，刘浩龙希望今年在新唱片公司支持下唱更多歌，愿望则甚有野心：「希望今晚之后，我哋会尝试入红馆啦，好似小方咁，希望有机会！」

刘浩龙重新出发

刘浩龙透露最近每晚练歌长达两小时，是晚已尽力演出，希望乐迷听到他歌声里的热诚。师兄透露过去4年均为自由身状态，由自己于2022年营运的公司，到目前在签约Sony Music后在大公司资源下可以推出更多作品：「如果每年要做几首歌，随时真系过百万！不如揾个好好嘅合作单位一齐做，多谢佢哋一倾就合作到！」笑言自己当做新人一样与不同创作人合作，会听公司话推出合适作品，并以新歌《绽放》重申自己唱歌的追求：「我以前好冇信心，开呢个骚、想唱歌，就有返唱歌嘅勇气，我想唱一首歌代表我唔惊！」

刘浩龙几年冇拍拖

刘浩龙于演出期间数次提到粉丝早已成家立室，但表示目前仍为单身状态：「唔会住啦，未拍拖！（有没有人追你？）我都唔出街！（择偶条件？）冇条件，而家过得好舒服！（多久没拍拖？）几年冇拍拖，他朝一定有机会有，但呢个时间冇谂亦冇揾。」至于开骚获陈奕迅、梁汉文等大批好友撑场，刘浩龙直言为华星优良传统：「遵从梅艳芳交带，大家真系好照顾，好似Edmond、阿臣，我好幸福系佢哋最尾一个师弟，所以咁多年佢哋都好支持我！」在坐均为30多年的朋友，感激大家前来支持。