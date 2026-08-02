Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

刘浩龙叹被外界误解定位模糊 台上庆祝50岁生日 单身多年无问题继续搏杀

影视圈
更新时间：12:45 2026-08-02 HKT
发布时间：12:45 2026-08-02 HKT

刘浩龙《UNITED IN HEARTS刘浩龙2026》演唱会昨晚（1日）于麦花臣场馆举行，他演唱《Mr. Wrong》后，于台上分享指：「唔好意思，有啲甩辘！太紧张喇见到Eric Kwok，系赖你㗎！好似去咗《声秀》咁有冇几句评语呀？佢而家好少写歌畀我，剩系写畀XiX，但而家又唔做㖞，可以写返多啲畀我！」谈到由郭伟亮作曲的经典作品，刘浩龙表示外界或对自己存在误解，不知道到歌影双栖下发展重心：「有啲人知道我唱歌，有人话我系拍戏嘅，话我做差人、做贼嘅。或者出面成日有人话我系Mr. Wrong，但只要我屋企人、朋友同粉丝了解我就够！」

刘浩龙唱《重口味》挑战陈奕迅

刘浩龙于中段演唱由黎明、张学友等人快歌组成的串烧翻唱歌，其中有《重口味》一曲，在台下首排的原唱者陈奕迅面前演唱，成为一大挑战。在一轮快歌后，刘浩龙一边喘息、一边笑言：「又讲嘢？其实我钟意同大家倾计多啲！」台下观众再大叫除衫「唔驶旨意！唔驶旨意呀！2018年已经除咗一次。（回水！）好呀，出面自己攞两支呀。」其歌单收录最烩炙人口作品《思觉失调》，他演唱过后随即对观众开玩笑：「大家走得啦！好多人畀张飞钱就系为咗听呢首歌咋嘛！」观众当然未有散去，于是他开始向一众主办协办单位致谢，多次笑指自己成为「幕后猛人」担任总监之职，并提到为好友方力申此前红馆演唱会做幕后筹备工作：「多谢方力申，我支持佢、佢又支持返我，呢啲咪好朋友啰！方力申去完红馆，可能我都会去呢！」旋即引起观众欢呼甚为期待。

刘浩龙50岁生日

鸣谢过后，陈国坤、黄伊汶儿子陈真手捧巨型汉堡包，到台上为将于8月13日迎接50岁生日的刘浩龙庆祝。刘浩龙表示二人关系远不止叔侄，曾一起到日本去旅行时做室友：「我哋系咩呀？」陈真醒目回应：「系Best friend！」师兄同意表示：「系兄弟！不过你最近做咩涨咗咁多？（陈真：好营养！）小龙呀，下次唔好叫个仔著件咁紧嘅衫！」

刘浩龙感谢「战友」粉丝

刘浩龙感谢粉丝并以战友相称，献唱《战友》一曲诉说双方廿载相知，然后率先在会上演唱尚未派台的新歌：「大家知我有新唱片公司，本来呢首歌应该开骚前派台，唔理咁多，优先畀大家听咗先！头先嘅《战友》系我一路同粉丝沟通嘅桥梁，希望呢只歌未来成为我哋一齐大合唱嘅歌。我想大家打开手机上嘅灯，我会拍埋MV，如果畀我发现有人斋拍片、唔著灯，我会黑佢面㗎！送畀大家刘浩龙2026新歌《绽放》！」面对一片灯海，直播镜头围绕台上的刘浩龙之余，亦将演唱会上的粉丝拍摄在内，相信用于MV画面作珍贵留念。

刘浩龙承诺再开骚

在Encore环节，刘浩龙突然于场中观席间的通道出场，开始一路跑匀全场一路演唱串烧歌，期间与粉丝握手、拥抱、合照与合唱，令大批中场粉丝有机会与偶像近距离互动。刘浩龙在演唱《脏话阿七》后答应下次开骚与大家见面，不会让乐迷再等八年之久：「好快见面！多谢大家送畀我呢个生日会！」原来《脏话阿七》为Encore程序最后一首歌曲，但刘浩龙最后不舍地加唱《沧海遗珠》，与全场大合唱下作结。

刘浩龙认筹备时间仓促

刘浩龙于演唱会后接受访问，坦言开骚筹备时间仓促，仅在两三个月内完成，加上自己担任主办岗位，需要亲身处理场地租用、赞助、舞者，未能完全享受舞台：「我跳返落歌手身份，声线上ok，但好多嘢要兼顾，好精神分裂啰！但都系入行咁耐一个成熟嘅表现，可以多范畴咁工作。」即将于本月13日迎接50岁生日，刘浩龙希望今年在新唱片公司支持下唱更多歌，愿望则甚有野心：「希望今晚之后，我哋会尝试入红馆啦，好似小方咁，希望有机会！」

刘浩龙重新出发

刘浩龙透露最近每晚练歌长达两小时，是晚已尽力演出，希望乐迷听到他歌声里的热诚。师兄透露过去4年均为自由身状态，由自己于2022年营运的公司，到目前在签约Sony Music后在大公司资源下可以推出更多作品：「如果每年要做几首歌，随时真系过百万！不如揾个好好嘅合作单位一齐做，多谢佢哋一倾就合作到！」笑言自己当做新人一样与不同创作人合作，会听公司话推出合适作品，并以新歌《绽放》重申自己唱歌的追求：「我以前好冇信心，开呢个骚、想唱歌，就有返唱歌嘅勇气，我想唱一首歌代表我唔惊！」

刘浩龙几年冇拍拖

刘浩龙于演出期间数次提到粉丝早已成家立室，但表示目前仍为单身状态：「唔会住啦，未拍拖！（有没有人追你？）我都唔出街！（择偶条件？）冇条件，而家过得好舒服！（多久没拍拖？）几年冇拍拖，他朝一定有机会有，但呢个时间冇谂亦冇揾。」至于开骚获陈奕迅、梁汉文等大批好友撑场，刘浩龙直言为华星优良传统：「遵从梅艳芳交带，大家真系好照顾，好似Edmond、阿臣，我好幸福系佢哋最尾一个师弟，所以咁多年佢哋都好支持我！」在坐均为30多年的朋友，感激大家前来支持。

最Hit
奇案解密︱山东四匪垂涎新娘美色 入室凌辱8小时下毒手灭门
奇案解密︱山东四匪垂涎新娘美色 入室凌辱8小时下毒手灭门
奇闻趣事
6小时前
86岁刘诗昆2岁囝囝首登国际舞台 无惧战火举家赴俄萌爆合奏 一对仔女遗传神基因
86岁刘诗昆2岁囝囝首登国际舞台 无惧战火举家赴俄萌爆合奏 一对仔女遗传神基因
影视圈
16小时前
日本象印教正确清洗保温杯！4步防止滋生茶垢/霉菌 做错随时破坏瓶身 建议咁做除顽垢…
日本象印教正确清洗保温杯！4步防止滋生茶垢/霉菌 做错随时破坏瓶身 建议咁做除顽垢…
饮食
2026-08-01 11:00 HKT
尖沙咀酒吧血案│胜和头目「左口」被捕 累计12人落网
尖沙咀酒吧血案│胜和头目「左口」被捕 累计12人落网
突发
1小时前
周星驰胞姊周文姬激罕现身 代弟出席《少林足球》师兄弟聚会 被封星爷最信赖女人
周星驰胞姊周文姬激罕现身 代弟出席《少林足球》师兄弟聚会 被封星爷最信赖女人
影视圈
4小时前
星岛申诉王 | 港女抱怨母灵堂上直呼全名犯大忌 专家拆解丧礼5大禁忌
申诉热话
4小时前
「白海豚」三度眼壁置换维持超台强度 天文台揭对华南影响 准风暴「鲸鱼」恐被「拖出海」吞噬
「白海豚」三度眼壁置换维持超台强度 天文台揭对华南影响 准风暴「鲸鱼」恐被「拖出海」吞噬
社会
3小时前
梁咏琪「学霸」女儿祈淑菲精通三文四语 身高到达爸爸耳边拥一双长腿 GiGi不反对囡囡入行
梁咏琪「学霸」女儿祈淑菲精通三文四语 身高到达爸爸耳边拥一双长腿 GiGi不反对囡囡入行
影视圈
14小时前
救援人员展开搜救。
大埔大美督三项铁人赛 男子疑遇溺失踪 水警消防搜救
突发
3小时前
潘芳芳20岁独子罕露面与妈妈似饼印 留学加拿大因父母关系拒入娱乐圈
潘芳芳20岁独子罕露面与妈妈似饼印 留学加拿大因父母关系拒入娱乐圈
影视圈
3小时前