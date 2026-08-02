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施南生追思会丨梁朝伟周润发等近百电影人现身致敬 林青霞哀伤送别挚友

影视圈
更新时间：11:43 2026-08-02 HKT
发布时间：11:43 2026-08-02 HKT

资深电影人施南生于7月13日离世，享年75岁，其追思会今早（2日）在君悦酒店举行。施南生生前是华语影坛最具影响力的金牌制片人及媒体人之一，其离世令人惋惜，近百位中港台的电影人现身施南生的追思会，作最后送别。

谭咏麟黄子华等到场致哀

今早甄子丹和汪诗诗、张艾嘉、洪金宝、尔冬升、曾志伟、黄子华、林超贤、林子祥和叶蒨文、张静初、贾樟柯、冯小刚、桂纶镁、杨采妮、金燕玲、唐季礼、李冰冰、蔡康永、钟镇涛夫妇、谭咏麟等陆续抵达。周润发夫妇、梁朝伟和刘嘉玲拖住手到场，而施南生好友林青霞神情哀伤到场。

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唐鹤德莫文蔚母亲送别施南生

而霍启刚、前广播处处长张敏仪、谢宁、蔡一智一家三口、蔡一杰、卢觅雪、张之亮、江志强、文隽、唐鹤德、莫文蔚妈妈莫何敏仪、陈淑芬、关锦鹏、周梁淑怡、卢冠廷夫妇、江美仪、许诚毅、邱礼涛、陈庆嘉、曾国祥、吴思远、张同祖、陈志云、岑宁儿、钱嘉乐、姜大卫和姜依兰等，向这位一代电影界巨擘作最后致敬。

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