TVB小花游嘉欣激罕晒比坚尼展示玲珑曲线 坐商务舱周游列国生活奢华 网民惊讶忽然富贵

26岁的TVB小花游嘉欣过往的「屋邨妹」形象，深入民心。不过近日她一改以往作风，在社交平台大晒周游列国的照片，最新出品是她到墨西哥旅行，分享了多张比坚尼泳衣照，相中的游嘉欣尽展玲珑曲线，大晒纤腰及修长美腿，肌肤白滑，相当吸睛，网民纷纷留言大赞她越来越有女人味。

游嘉欣坐商务舱旅行豪睇世界杯

游嘉欣的比坚尼固然成为焦点，她近期的生活质素似乎亦迎来了大跃进，不少网民指她「忽然富贵」。过往曾以悭家出名的她，近期频频在社交平台分享四围旅行打卡的奢华生活。早前她飞往美国度假观看世界杯八强赛事由西班牙对战比利时，已经引起网民热议，事关世界杯最便宜的入场门票都要上万港元，这趟长假期的旅行绝对称得上是「豪华游」。除此之外，早前游嘉欣分享一段乘坐商务舱前往荷兰的影片，片中的她大晒升级的优质享受，更直言小时候搭长途机曾「坐到腰断」，呆坐又睡不着，现在已变聪明懂得找事做打发时间，尽显其升呢后的富贵气派。

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游嘉欣工作量减反而周身名牌

其实细看游嘉欣近期在拉斯维加斯、墨西哥等地的旅游打卡照，不难发现她手上的行头相当强劲，包括Hermès、Chanel、LV等顶级名牌手袋轮流替换，手腕上亦配戴着价值不菲的VCA首饰。对于她幕前工作量明显减少，但生活却越来越奢华，不少网民都感疑惑纷纷留言：「少咗工作，但越来越富贵」、「冇乜剧拍，去咁多地方旅行又咁多名牌，真系唔信TVB咁好人工」，游嘉欣富贵生活，引起网民热烈讨论。

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