周星驰胞姊周文姬激罕现身 代弟出席《少林足球》师兄弟聚会 被封星爷最信赖女人

由周星驰执导的最新力作《功夫女足》自2026年7月11日在内地上映后，虽然评价呈现极度两极化，不过无损票房成绩，至今票房已冲破20亿人民币，走势凌厉。在《功夫女足》片尾彩蛋中，《少林足球》的「四师兄」陈国坤与「六师弟」林子聪惊喜现身看台，当林子聪移向周星驰的背影时，两人中间刻意留出了一个空位，周星驰曾表示：「这个位置是留给达叔的。」林子聪更道出：「那就和她们踢一场！」宣告两部作品正式连动。不过，近日《少林足球》多位演员聚会，却未见灵魂人物周星驰。

《少林足球》师兄弟相隔逾20年Re-U

《少林足球》的师兄弟日前Re-U，同场还有罗家英以及「如花」李健仁。「三师兄」田启文坦言今次聚会很难得，大家有逾20年未有相聚，美中不足的是「五师兄」周星驰未有现身，但其家姐周文姬则被指亦有到场。周星驰与家姐周文姬的关系相当密切，有指当年正因为周文姬带周星驰一起去夜蒲，才让梁朝伟结识了周星驰，两人进而成为深交好友。周文姬亦曾协助周星驰打点幕后业务，并担任周星驰旗下上市公司比高集团 的执行董事及薪酬委员会成员。

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周星驰因家姐周文姬认识梁朝伟

梁朝伟曾在1994年于软硬节目《老人院时间》上表示与周星驰的相识与夜蒲有关，当时梁朝伟认识了周星驰的家姐周文姬，有次周文姬与弟弟一同夜蒲，于是两人就相识了，成为后来的好朋友。周星驰在7岁的时候父母离异，妈妈凌宝儿独力照顾周文姬、周星驰和周星霞三姊弟，白天当收银员、晚上兼职做清洁，一天打几份工，外界常有传言指周星驰「众叛亲离」，但事实上他与家人的关系非常融洽。周文姬不仅是他的姐姐，更是他几十年来在商业与家庭最信任的人。周文姬多年来严谨管理弟弟的公事之余，亦代弟弟处理与外界的联络与交流，周文姬对于旁人送来的谢礼一概拒绝接受，数十年如一日地保持低调作风，只为确保弟弟的声誉与利益不受半分质疑，甚至近年周星驰执导电影挂著出品人的名字，但实际运作中的财务安排、版权分配，以及繁复的海外收入结算，全是由周文姬在背后有条不紊地处理，堪称在周星驰电影王国最不可或缺的「隐形制片人」，难怪近日会现身《少林足球》的聚会。

周星驰体能上几乎是不可能应付幕前

周星驰的「旧日战友」谷德昭日前特地北上到深圳影院睇《功夫女足》并在社交平台发长文力撑周星驰，他大赞星爷依然「Keep得住童真」，更直言这是一场「漂亮的胜仗」，他又称很多观众觉得失望是因为带著「比较旧日作品」以及「想看周星驰亲自演出」的心态，但「周生都冇份演出，有咩好比较？星爷是独一无二的，大家要接受他应该不再做幕前」。事实上周星驰近日接受内地传媒访问，周星驰自嘲不懂演戏：「这是我心里话 ，我对演技这方面，是真的没有甚么概念的，我也不知道是甚么叫拿捏到恰到好处，反正我就按自己的方法去做，就是自然流露。」周星驰更直言年纪亦是一个问题：「幕后的工作已经非常非常重，当年我还是挺厉害的，我自编自导自演，但是现在年纪又大，体能上几乎是不可能的事情。」

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