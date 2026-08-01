刘浩龙相隔8年重返麦花臣开骚 陈奕迅现身撑场 粉丝呼叫师兄除衫气氛高涨

刘浩龙《UNITED IN HEARTS刘浩龙2026》演唱会今晚（1日）于麦花臣场馆举行，除陈奕迅于开骚前最后一刻抵达，更邀得林家栋、郑希怡、方力申夫妇、Eric Kwok郭伟亮夫妇、「洗米嫂」陈慧玲、Bob林盛斌、陈国坤夫妇、Joey Tang、彭建新及Mango王秀琳等大量圈中好友到场支持。

刘浩龙感谢歌迷买飞支持

刘浩龙在演唱会开始后，一出场便先以《师兄急转弯》与《师兄》两首快歌炒热气氛，投入与男女Dancers热舞期间竟令监听取机装置七零八落，唱完歌便要多位工作人员帮忙重设，连师兄亦在换外套时自嘲：「搞到咁论尽添！」期间有观众呼叫师兄除衫，现场气氛甚高涨！目睹演唱会全场爆满，刘浩龙率先感谢歌迷粉丝买飞支持，坦言已经长达8年未开演唱会：「上次喺麦花臣已经系8年前，多谢由十几岁开始支持、陪咗我二十几年嘅粉丝！」透露是次演唱会仅在两个月前决定举办，准备时间较赶急希望大家仍然喜欢。

刘浩龙感激乐迷陪伴成长

及后唱过《火花不等人》《没人坐的梳化》，刘浩龙表示乐迷陪伴他成长许多，对其中一位女粉丝开玩笑指：「呢一位由带男朋友嚟睇，到今日已经生咗三件！我谂讲到唔同阶段嘅烦恼，大家嘅烦恼都唔同咗好多，有时会令我哋夜晚瞓唔著。」然后便接驳到下一首名曲《神呀！求求让我睡》。