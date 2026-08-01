梁咏琪「学霸」女儿祈淑菲精通三文四语 身高到达爸爸耳边拥一双长腿 GiGi不反对囡囡入行

50岁的梁咏琪（Gigi）与西班牙籍老公Sergio结婚多年，二人育有一女祈淑菲（Sofia），不经不觉已经11岁。近日有网民在商场「野生捕获」Sergio两父女，并将照片分享到社交平台，从相中可见，祈淑菲身高已到了爸爸耳朵位置，拥有一双逆天长腿，完全遗传了妈妈176cm的身高。祈淑菲当日简单身穿深蓝色T恤，扎起马尾，虽然打扮低调，但高䠷的身形和清秀的脸容，在人群中依然十分抢眼，网民纷纷大赞祈淑菲尽得妈妈遗传，小小年纪已经颇具星味。

梁咏琪助女儿建中西合璧身分认同

梁咏琪女儿祈淑菲除了外形尽得父母优良基因，在学识上亦得到悉心栽培，现时她已接受「三文四语」的教育，即是粤语、普通话、英语及西班牙语，让女儿在几种语言之间流利切换，而梁咏琪亦会陪伴女儿上西班牙课，而且Sergio亦会为女儿特别加操，让女儿不仅拥有书本的知识，更可以在日常生活中，应付自如。现在的祈淑菲会向别人介绍自己，一半是西班牙人，一半是中国人，但她的根却在香港，清晰地认同自己的多元文化背景。

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梁咏琪遗传妈妈演艺细胞迷上韩女团

祈淑菲不仅遗传了妈妈的长腿，更热爱唱歌和跳舞，对舞台表演也展现出浓厚兴趣。梁咏琪曾透露女儿是韩国女团的忠实粉丝，会认真地在记事簿上抄下女团和成员的名字，更因此爱上唱歌和跳舞。面对女儿的兴趣，作为演艺圈前辈的梁咏琪抱持开放的态度，她认为唱歌跳舞能否成为职业，讲求缘分和时代，从不会强求，最重要是让女儿好好享受童年，未来由她自己决定。

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