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周汶锜一家四口法国度假 混血两子暴风式成长具「九头身比例」 遗传名模妈妈逆天长腿

影视圈
更新时间：21:30 2026-08-01 HKT
发布时间：21:30 2026-08-01 HKT

52岁的名模周汶锜自2012年与法籍富商老公Julien Lepeu拉埋天窗后，先后诞下两名混血儿子，分别是11岁的大仔雷棨宇（Jacques）和9岁的细仔雷棨博（Avner），近日一家四口去了法国科西嘉岛度假，而周汶锜在社交平台，分享多张与家人的温馨合照，网民除了羡慕她的幸福生活，更大赞她两子越大越靓仔，天生是食娱乐圈这行饭。

周汶锜两子遗传父母优良基因

从照片中可见，周汶锜的两个囝囝五官轮廓甚为精致立体，完美遗传了父母的优良基因，但最令网民惊艳的，莫过于两兄弟年纪轻轻，便拥有极其优越的「九头身」比例，从不同角度可见，两兄弟的长腿也十分修长笔直，毫无保留地尽得名模妈妈的「长腿真传」。两人在镜头前不时摆起自信的姿态拍照，小小年纪已自带模特儿气场，网民指两兄弟将来可以子承母业，走上模特儿之路。

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网民赞周汶锜一家具神仙颜值

周汶锜与法籍老公Julien的恩爱互动，同样是一大亮点。Julien在旅程中放下工作，充当「廿四孝好爸爸」与儿子们打成一片，尽显温馨父爱。周汶锜虽然已经是轻熟女年纪，兼为两子之母，但她保养得宜，穿起夏日度假服饰，依然漂亮吸睛。一家四口均有高颜值的特质，网民纷纷留言大赞：「一家人都拥有神仙颜值」、「两兄弟对脚长得太夸张了吧」、「完全系优良基因嘅极致表现」，再次印证一家的基因强大。

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