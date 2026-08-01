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港姐2026｜11号颜懿菲城大博士毕业荣升「Dr. Yan」 不希望被单一标签定义：保持理性与严谨

影视圈
更新时间：22:00 2026-08-01 HKT
发布时间：22:00 2026-08-01 HKT

TVB年度选美盛事《2026香港小姐竞选》决赛将于8月30日隆重举行，今年大会以「敢 · 至完美」为主题。今届决赛热门之一、11号佳丽颜懿菲（Agnes）在兼顾紧密的港姐特训与外景拍摄之余，于今日（8月1日）宣布成功通过城市大学心理学哲学博士（PhD）的毕业答辩，正式荣升「Dr. Yan」，成为本届佳丽中名副其实的「最高学历天花板」！

颜懿菲正式成为Dr. Yan

颜懿菲在社交平台与网民分享这份喜悦，感性写道：「没有发帖子的一个月，我都在努力兼顾科研和港姐训练。今天，我顺利通过了博士毕业答辩。正式成为Dr. Yan了！」面对外界将焦点放在其学历上，颜懿菲直言不希望被单一标签定义：「博士不是终点，港姐也不是唯一标签。我可以保持理性与严谨，也可以在舞台上闪闪发光。」

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11号颜懿菲无惧「分手魔咒」

11号颜懿菲在首轮面试当日，由男友陪同下抵达电视城，成功入围后，11号颜懿菲无惧「分手魔咒」，大方向男友派定心，她透露目前与同为圈外读书人的男友交往一年半，感情相当稳定。这次赶上选美「尾班车」，正是因为男友不断鼓励她踏出舒适圈，对方更化身「军师」为她出谋献策。颜懿菲曾分享参选初衷，她指小时候看TVB觉得港姐是一个遥远又闪闪发光的舞台，没想到长大后真的鼓起勇气报了名，对于27岁的她而言，这场选美不一定要走到最后，但在年龄限期的最后一次机会里，只想认真地为自己勇敢一次。

11号颜懿菲不担心有「黑材料」的风险

不过在选美路上最令11号颜懿菲烦恼的事，因她以往将大部份时间都奉献给了书本，平日甚少打扮，连头发也没怎么弄过，化妆技术的程度只懂得涂粉底，幸好在首两轮面试上，得同届佳丽仗义相助帮她化妆才顺利过关。除了造型大考验，密集式的行天桥特训及长时间穿著高跟鞋，亦令她饱受腰痛折磨，但她依然咬紧牙关，努力摸索最适合自己的耀眼形象。正因为此，11号颜懿菲不担心有「黑材料」的风险，她直言「行得正企得正」，就算到酒吧只是正常消遣，对朋友圈亦有著百分百的信任，毫不担心被闺密出卖或遭网民无端抹黑。

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