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吴卓羲旧爱张馨予连发性感比坚尼照 网民揣测与前武警老公婚姻亮红灯 一个证据揭开真相

影视圈
更新时间：19:38 2026-08-01 HKT
发布时间：19:38 2026-08-01 HKT

39岁的吴卓羲旧爱张馨予，自2018年嫁给内地武警何捷后，一改昔日性感形象，然而近日她再次在社交平台，上载多张在阳光与海滩下拍摄的火辣比坚尼照，立即引爆网民热议。照片中，张馨予身穿深色比坚尼，大晒其丰满上围，而且继分享性感靓相后，她再次上载比坚尼短片，婚后久未如此性感的她，突然高调展示身材，让不少网民揣测她的婚姻是否亮起红灯。

网民称遇张馨予一家三口

不过很快已有网民为张馨予辟谣，声称近日才在酒店偶遇张馨予一家三口，力证婚姻并无问题，让她的粉丝放下心头大石。张声予虽然一直未有公开表示子女状况，但有网民曾目睹她老公何捷凑女及教女儿游水，而在今年3月，张韾予又被网民捕获一家三口去划船及踏单车郊游，幸福温馨，溢于言表。

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张馨予老公退役转做保安

张馨予老公何捷近年从部队退役，转到广州大学担任保安，年薪约15万人民币，对比起在演艺圈工作的张馨予，何捷的薪金显得微不足道，被网民指女尊男卑，当时张韾予发文力撑老公，她写道：「价值观是个好东西。」不少网民都在张馨予的帖上留言支持，大赞她人品。另外，亦有网民指出广州大学的内部保安职位并非普通保安，而是由国家安排的体制内工作，薪水稳定且福利优厚，并非轻易能够进入。尽管如此，张馨予突然穿比坚尼大晒身材，也令引起网民热议。回顾张馨予的情路，曾经因为用吴卓羲的微博分享自己照片，变相公开恋情，而与吴卓羲分手后，最终情定军官何捷，更被网民封为「最美军嫂」，而这次分享比坚尼靓相，却因而传出婚变，确是始料未及。

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