《人夫集团》获黄子华「赐名」加持 农夫、张继聪开骚拒请太太做嘉宾

农夫与张继聪于10月举行十场综艺舞台show《人夫集团》，他们今日（1日）在九龙塘出席记者会，期间透露骚名是得到黄子华的加持，因为团队在构思初期与子华分享概念，子华听完后认为演出有如专为人夫而设的主题版《须根Show》，所以「赐名」，他们又指今次是集喜剧、栋笃笑及演唱会一身的骚。

陆永指创作时不能有老婆过滤

受访时，三人表示表演的初衷并非出于怨气，而是像办生日会一样，希望与大众分享身为丈夫的喜悦生活，而当中内容包含真实与虚构，有自身经历及能引起共鸣的话题，等观众有所感触。三人坦言另一半也很支持，会晚晚睇，张继聪指老婆谢安琪现在见到好笑的事也会在传给他，不过C君就谓若度桥时谢安琪在场就没有好笑的事情，张继聪即说：「首先我要顾住自己命仔先，同埋佢两位仁兄（农夫）嘅特性系成日推我出嚟，咁我要即刻缩返。」陆永指创作时不可以有老婆过滤，张继聪笑言好少见表演者演出一个骚的成本那么大，问到是否攞埋条命？三人即笑指是「随时返唔到屋企」，陆永又踢爆曾经讲了一个点，谢安琪即问张继聪「你讲㗎？」不过张继聪就坦言度桥时也觉得开心，希望到时来看的人也会有感动和感受当晚的开心。

黄子华分享如何度show

对于今次骚名由黄子华改名，问到子华是否也有帮他们度桥？C君指不用，子华只是分享当年那个show如何去度，又谓因构思这个骚已是几年前，陆永指自己不知道如何跟别人介绍这个骚，子华就直指好似《须根Show》的骚，C君说：「其实自己都好感动，我哋以前都系一路睇《须根Show》大，原来系有潜移默化，到我哋度嘅时候其实原来一路都系想做个咁嘅骚，要去到呢个年纪，同阿聪一齐，大家又结咗婚一段时间，系讲呢个topic嘅好好时机。」至于是否怕大家会将《须根Show》拿来比较？他们就解释只是形式上相似，自己也不敢跟那么经典的骚比较，也不是抄袭。至于开骚的时候，会否请《须根Show》的三位主角来睇骚？他们即表示若他们有兴趣来看当然非常好，也会很开心，更可以即时问意见偷师。

农夫、张继聪提醒勿期待有嘉宾

至于嘉宾方面，陆永就指会严重考虑，但不要期待有嘉宾，若不期待就会有惊喜，至于另一半是否上台？他们即指她们是「贵宾」而不是「嘉宾」，而张继聪坦言要看度完后风险成本有几大？他说：「我老婆啱位做就梗系好，我有少少惊，佢（农夫）两个好醒目，但我一讲好容易俾人知系讲我老婆，咁我老婆又好敏感，所以我成日形住我危险成本系大啲，谂吓啦，如果有机会做我都感动。婚姻除咗笑都有感动同开心，唔系净系讲系咪我做奴隶、做下人，老公未必一定系咁，都有好sweet嘅嘢。」陆永认为婚姻始终有甜酸苦辣。提到老板古天乐也很锡他们，三人指古生每个人都锡，至于会否找对方上台？张继聪指要先看对方这段时是否能够加入「人夫集团」。张继聪女儿张靖早前到美国参加舞蹈比赛，并且得到季军，他表示很开心，因为这是小朋友努力的成果，又认为女儿遗传了妈妈的靓样及能歌善舞：「我希望尽量唔好拖累两位女士，希望我个女可以继续振翅高飞，（你有冇教？）点解我个女会有今时今日嘅成就，就系我完全唔会出声。」