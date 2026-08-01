86岁刘诗昆2岁囝囝首登国际舞台 无惧战火举家赴俄萌爆合奏 一对仔女遗传神基因

现年87岁的国宝级钢琴大师刘诗昆，近日无惧俄乌战火阴霾，携同太太「琵琶公主」孙颖及女儿刘蓓蓓（贝贝）与年仅2岁的儿子刘天天，举家远赴俄罗斯举办音乐会！刘诗昆不但宝刀未老，两位小朋友更展现「超强音乐世家基因」同台演出，超萌画面瞬间在网上引起热话！

2岁细仔刘天天完美遗传音乐天赋

面对国际级大场面，年仅2岁的细仔刘天天竟然毫不怯场，更与妈咪孙颖在舞台上温馨合奏一曲《幸福拍手歌》，到了压轴环节，孙颖亲自以琵琶弹奏经典名曲《莫斯科郊外的晚上》，贝贝与天天在旁手舞足蹈地伴舞，两位小朋友萌样瞬间融化台下观众，完美展现音乐世家的超强基因。

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刘诗昆曾有过两段婚姻，首任妻子是开国元帅叶剑英女儿叶向真，第二任太太盖燕，在2017年展开第三段婚姻，与比他小37岁的孙颖结婚，在2020年以81岁之龄添女儿「贝贝」，刘诗昆与孙颖当女儿如珠如宝，除聘请3名工人照顾起居生活外，更投资约3600万元开设音乐学校，孙颖曾称这是送给女儿的最大礼物，打算努力栽培爱女成为接班人。到了2023年，孙颖再诞下儿子「天天」，刘诗昆以84岁高龄凑成个「好」字，组成幸福的四口之家。刘诗昆老来得子，孙颖坦承是二人有共识下生儿育女，故勇敢尝试，同时感谢上天眷顾，让二人拥有一对可爱活泼的仔女。他们更遗传了父母强大的音乐与艺术基因。

刘蓓蓓从小在父母极力栽培下，展现出惊人的音乐天赋，2岁半时便已踏上莫斯科柴可夫斯基音乐学院演奏厅，与爸爸四手联弹儿歌《幸福拍手歌》 ，到了2026年初，年仅5岁的刘蓓蓓远赴英国伦敦西区（The Shaw Theatre），在英语音乐剧《哪吒》（Ne Zha）中担纲饰演主角「小哪吒」，大展唱、跳、演才华，面对满场观众毫不怯场，惊艳全场。刘天天的五官与爸爸刘诗昆十分相似，十足迷你版「钢琴大师」，虽然个性较姐姐文静，但今次在音乐会上，无惧大场面，与妈妈温馨合奏，萌爆全场。

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两位星二代自然成为全场的最强焦点

这次于圣彼得堡与莫斯科举行的「刘诗昆国际音乐之旅—大师与少年2026」以「传承」为主题，两位星二代自然成为全场的最强焦点。刘诗昆与俄罗斯渊源极深，早于1958年，当时年仅19岁的刘诗昆已在第一届「柴可夫斯基国际钢琴比赛」勇夺第二名。这次重回青年求学旧地，刘诗昆特别与母校柴可夫斯基国立音乐学院即将卸任的院长索科洛夫会面，二人一见如故。在舞台上，刘诗昆亲自演绎《黄河颂》及《我的祖国》等气势磅礴的重磅曲目，还与一班两岸三地优秀的青少年音乐家，包括内地表演者Isabella Yang、香港的朱晋言、Alexander Yang人等人倾力演出，对此刘诗昆感触良多：「音乐无国界，这次带年轻一代登上国际舞台，就像圆梦一样。」