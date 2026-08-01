ROVER「亨仔」陈镇亨香港大学苦读近十年终毕业 曾自揭月入唔过万返地盘工作

ViuTV选秀节目《全民造星V》参赛者陈镇亨（亨仔），透过节目成功加入娱乐圈，于2024年与王希晋、卓金乐、雷濠权组成乐队ROVER，不过发展未如男团MIRROR理想。已经29岁的「亨仔」陈镇亨近日开心分享入读香港大学快将10年，终于毕业。其胞妹在帖文祝贺，兼半开玩笑留言：「哥！毕业快乐！恭喜你读完接近十年大学课程，唯一愿望希望你赚大钱。」而亨仔亦自嘲：「咁就十年」。

「亨仔」陈镇亨读大学长达近10年

「亨仔」陈镇亨连日来在IG上载多辑在校园拍摄的照片，也有大量穿毕业袍与父母、胞妹、好友、同学的合照。「亨仔」陈镇亨在帖文中感慨道：「终于毕业啦！老实讲，真系一啲都唔容易。」陈镇亨坦言在长达接近十年的读书生涯中，曾无数次被人问：「点解你读咗咁多年先毕业嘅？」亨仔认为：「其实每个人嘅人生步伐都唔同，大家都经历紧各自嘅高低起跌。」

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「亨仔」陈镇亨直言其人生每一个阶段，步伐都总是比人迟：「但我真系点都唔想放弃，死都要行到去自己定落嘅目标。」陈镇亨一路走来并不容易：「人生不如意事十常八九，但好感恩，我身边有好多好好嘅人。喺我最沉、最无力嘅时候，系你哋一个个拉返我起身。系你哋嘅信任同陪伴，俾咗好大嘅力量我继续行落去。」亨仔认为学士毕业在不少人眼中不算大成就。但能够亲手完成人生其中一个目标，是对自己有交代已经足够。

「亨仔」陈镇亨传遭公司「放养」

陈镇亨在香港大学修读机械工程系，于2023年参加选秀节目《全民造星V》夺得季军。作为ROVER副队长的亨仔曾自爆月入不到五位数，因此传出遭到公司「放养」，以致收入不稳定。陈镇亨在今年7月更一度贴出身在地盘相，亨仔虽然未有出镜，但见到有水泥及安全鞋，陈镇亨又留言「努力揾钱！」估计从事地盘工作。

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