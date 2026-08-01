刘颖旋没听闻「重点提防男艺人黑名单」 从未被抽水：拍亲热戏一定沟通清楚

刘颖旋今日（1日）现身「荷花BB展」为健康食品品牌摊位担任星级店长。她表示最近香港天气潮湿闷热，本身会服用较全面的补充品保养皮肤。谈到她面容显得疲累，她指近日拍剧休息时间颠倒，虽然演出该剧有动作戏，但未有受伤，只是手脚留有瘀痕，又认为拍动作戏基本会发生，不过每次演出前有武术指导教导，所以会注意安全。

刘颖旋赞张振朗、朱敏瀚好专业

另外，提到刘佩玥证实圈中有流传著一份「重点提防男艺人黑名单」，更透露曾有身边的女性同事及朋友向她诉苦。刘颖旋表示未有听闻过，以个人经历未曾遇过「被抽水」，若然拍摄时会接触到身体的戏份，并会事前沟通。她说：「排戏时会讲明掂到边个地方可以唔可以，手会掂到边个位置感觉会舒服。」问到她以往曾合作的男艺人那位最有绅士风度，她表示每个都非常好，自己合作过的男艺人不多于10个，例如陈山聪、张振朗及现正合作的朱敏瀚，又大赞每位都好专业，就算剧情需要揽腰或者掂到脚，事前大家一定会讲清楚。问到经常拍动作戏，可有试过被错手触碰到重要部位？刘颖旋表示未试过，大家好投入拍摄，感觉无刻意这样做，而且打得如火如荼。谈到若然遇到被「抽水」会如何处理，她表示不会打对方，不过一定会出声，跟可以发声的人反映。