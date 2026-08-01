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芯駖推年度首支单曲《Ms. Icy》 MV自编自导自演一脚踢 鲁文杰客串演出

影视圈
更新时间：17:45 2026-08-01 HKT
发布时间：17:45 2026-08-01 HKT

女团COLLAR成员李芯駖（Sumling）昨日推出年度首支个人单曲《Ms. Icy》，歌曲旋律偏慢，是以她参演的舞台剧《你好，打劫！Return》角色「Icy」作蓝本，讲述女性基于恐惧、习惯、对未来的未知，而被困于一段有害关系，终在刹那间醒觉，决定要抽身离开。

芯駖新歌讲述女性基于恐惧而被困

今次MV更是Sumling首次自编自导自演，还特别找来《你》剧导演鲁文杰客串演出，绝对是一大挑战！新歌由KW朱敏希作曲填词、亚木填词、Fergus Chow与Derrick Sepnio监制，对于为何歌曲会以《你》剧角色「Icy」作蓝本？Sumling表示构思来自第二次演出：「今次系我第二次演出呢个角色，再次翻睇剧本，我发现Icy嘅处境，同好多女性真实经历好似，被困喺唔健康嘅状态入面，明明知道唔舒服，但系又走唔到。表面上挟持佢嘅系一支枪，但实际上，困住佢嘅可能系佢自己嘅恐惧、习惯、或者对『离开之后会点』嘅未知。」

芯駖自编自导自演具挑战

Sumling认为「Icy」不仅是一个角色，更是一种女性状态，她表示：「《Ms. Icy》呢首歌，就系想呈现𠮶个『决定离开』嘅瞬间。个『逃生出口』，其实一早喺附近，只系一直唔敢望。今次我再演Icy，希望可以帮所有有类似经历嘅人望到出口。」对于第一次参与幕后工作，为MV自编自导自演，Sumling表示一大挑战，透露事前花了约两个月筹备：「第一次参与幕后工作，感觉好赤裸，亦惊叹导演嘅责任好大。做演员，只需要喺镜头前面交货；但做导演，系连『交货』嘅标准都要自己定。我会不停质疑自己：呢个镜头够唔够长？呢个情绪够唔够真？呢个节奏会唔会太慢？」


说到MV拍摄难忘事，Sumling直言是邀请了《你好，打劫！Return》导演鲁文杰来客串：「 佢喺戏入面创造咗Icy，而呢一日拍摄，佢亲自嚟到Icy嘅结局入面，留低一个身影，由佢手上诞生嘅角色，由我带到海边。𠮶种感觉好特别，好似一个循环终于完整咗。」

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