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张宝儿6千万豪宅为两子变室内游乐场 宽敞客厅放置攀爬斜坡 铺设植物指压板助囝囝放电

影视圈
更新时间：18:00 2026-08-01 HKT
发布时间：18:00 2026-08-01 HKT

张宝儿与袁伟豪结婚后，先后诞下大仔「袁咕碌」及细仔「袁氹氹」，一家四口乐也融融。张宝儿近年将大部分时间投入家庭，专心相夫教子，但近日天气不稳，时常下雨，令户外活动大受影响，张宝儿发挥无限创意，将家中变成一个多元化的室内游乐场，让孩子们即使足不出户，也能尽情玩乐，满足一对囝囝「放电」的需要。

张宝儿客厅加障碍设施让两子放电

张宝儿近日在社交平台分享影片，公开了她在豪宅中为儿子们搭建的游乐设施。从影片中可见，为了模拟大自然的感官体验，她在家中花尽心思。客厅地板上铺设了模仿树枝、松果、蒲公英等自然纹理的指压板，更有一踩下去便会流动的彩色液体地砖，让孩子们透过触觉和视觉感受刺激。此外，张宝儿还会利用瑜伽球、软垫、枕头等简单工具，设计出各种障碍赛道和体能活动，例如让儿子在瑜伽球上跳跃或俯卧。另外，亦为细仔「袁氹氹」装设了攀爬斜坡，锻炼大小肌肉。她解释这些富有趣味和挑战性的活动，能让孩子们进行有阻力的运动，有效释放体力之余，更能促进感官统合，有助他们日后学习时更加专注。

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张宝儿6千万豪宅变身游乐场

张宝儿与袁伟豪的安乐窝之所以能容纳如此丰富的游乐设施，全因他们居于以奢华闻名的清水湾豪宅屋苑「傲泷」。据悉该单位是两人婚前以联名方式，斥资超过6,568万港元购入的特色花园复式户。单位实用面积达2,205平方呎，更附带一个568平方呎的私人花园，空间感十足，无论是室内还是室外，都为孩子提供了广阔的活动空间，有传张宝儿的「内衣大王」父亲当时豪掷4,000万作为嫁妆，可见其家底丰厚，张宝儿现时转型当上KOL，闲时拍片分享一家的幸福温馨生活。

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