陈慧琳新歌《三秒一生》MV 震撼首播 Cantopop Party 狂热电音炸爆现场 化身外星「觉醒者」降临香港

乐坛天后陈慧琳（Kelly）昨日（7月31日）正式推出全新单曲《三秒一生》，并举办Cantopop Party，为乐迷带来一场震撼的音乐派对。派对特邀人气DJ组合BEAT FRIDAY担任打碟嘉宾，以强劲节拍点燃全场，歌迷更以外星人打扮出席，将现场化成星际舞池，配合MV中「外星人降临」的意象。

Kelly复古海报掀歌迷骚动

派对最瞩目的时刻，莫过于Kelly现身，与满场歌迷共同见证《三秒一生》MV 首播。当MV中出现 Kelly 经典舞曲专辑《BPM》的复古海报时，瞬间勾起全场歌迷的集体回忆，尖叫声此起彼落。随后，Kelly更惊喜献唱三首快歌，包括出道以来首支推出的快歌《唔关你事》，以及深受歌迷喜爱的《这班人》与《替换》。全场歌迷尽情大合唱，将气氛推向高潮。

雷颂德亲自操刀

《三秒一生》由金牌音乐人雷颂德（Mark）亲自操刀作曲、编曲及监制，由许弘毅填词。MV导演Sheng以极具前卫感的科幻设定，深刻探讨现代人过度依赖 AI 科技与社交媒体，逐渐走向情感疏离与精神麻木的社会现象。Kelly在MV中化身为外星「觉醒者」降临，以强烈节拍及舞蹈，重新唤醒人类已麻木的灵魂。

Kelly在MV中化身为外星「觉醒者」降临。

Kelly以强烈节拍及舞蹈，重新唤醒人类已麻木的灵魂。

Kelly 以全新电音舞蹈配以极具视觉冲击的造型震撼登场。

Kelly将富生命力的节奏注入城市每个角落。

Kelly 将富生命力的节奏注入城市

在MV中，Kelly 以全新电音舞蹈配以极具视觉冲击的造型震撼登场，将富生命力的节奏注入城市每个角落。原本静止麻木、神情空洞的人群，在音乐的感染下逐渐苏醒，重新找回身体与情感的律动。除了视觉与音乐上的双重震撼，MV亦巧妙加入不少令人会心微笑的幽默与致敬元素。除了致敬经典专辑《BPM》的复古海报外，更巧妙加入了「蕃茄是外星人」的荒谬新闻，展现 Kelly 独特的玩味风格，让歌迷在感受震撼之余会心一笑。

