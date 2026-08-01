Ariana Grande新歌MV电锯杀人狂 疑反击外界批评身形转变 瘦骨嶙峋状态再惹外界关注

33歳美国天后Ariana Grande在拍完电影《魔法坏女巫》系列和《非常外父4霍家有喜事》之后，强势回归乐坛。周五，更公开了其最新专辑《Petal》的同名主题歌曲之MV，不过Ariana在MV中呈现出瘦骨嶙峋的状态，却成为外界关注焦点。

Ariana新歌MV拿电锯屠杀人

在MV中，Ariana扮演一名梦想成为明星的女子，她多次进行试镜都失败。当中有一幕描述她进行试镜时，被一众主考人狠批为「没有市场」、「没有吸引力」、「不真实」，并指责她有人格障碍。然后更有人直言：「我们怀念以前的你，也许你可以去找找她，然后再回来，重新开始？」最终Ariana带来电锯屠杀所有主考人，当她满身血迹离开面试室时，更获一众在外面等候试镜的女士鼓掌支持。这段戏码疑似是Ariana对近年外界批评其外貌身形转变的反击。

Ariana瘦削身形惹热议

但大批网民就对此不敢苟同，并指出MV中的她比之前更加瘦削：「她的骨头都快要凸出来了」、「看在上帝的份上，请吃点东西吧」、「我真的受够了我们把这种行为（过度减肥）正常化，还假装这没甚么大不了」，甚至有网民形容如今的Ariana，就像因患上厌食症而丧生的70年代爆红组合The Carpenters主音Karen Carpenter。但亦有粉丝力挺她，认为评论她的外表和身材是不合适的。其实近年Ariana的暴瘦话题一直备受外界关注，她本人多次澄清，坚称自己健康没有问题。2023年，她更在一段TikTok影片中表示，她以前那些没那么瘦的照片实际上是在她人生中一段不健康时期内拍摄的：「我当时服用了很多抗抑郁药，还酗酒，饮食也不规律，那是我人生中最糟糕的时期，那时我的外表在你们看来很健康，但实际上那并不是真正的健康。」但外界仍为她的暴瘦而担忧，美国著名保守派新闻评论员Megyn Kelly更于去年12月公开评论，指Ariana明显患有厌食症，并形容「她看起来好像用手指就能把她掰成两半」。