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庄思明杨明吉隆坡婚礼明日举行迎宾回礼曝光 精致双囍喜庆小熊有心思

影视圈
更新时间：16:30 2026-08-01 HKT
发布时间：16:30 2026-08-01 HKT

庄思明（Lisa）与杨明结束10年爱情长跑，早前被《星岛头条》独家率先曝光，二人定于8月2日（周日）在马来西亚吉隆坡JW万豪（JW Marriott）酒店举行盛大婚礼，与亲朋好友分享喜悦。明日便是庄思明与杨明的婚期，除了豪华的场地和星光熠熠的宾客，一对新人为宾客准备的礼物亦见花心思。

庄思明杨明礼物有心思

从曝光的图片可见，婚宴前送予宾客的迎宾小礼物别出心裁，当中见到一只由红色毛巾折成的小熊，红色代表喜庆，小熊造型又可爱讨喜。而且小熊身上扣上精致的金色「囍」字襟针，不但寓意「双喜临门」，也为礼物增添贵气与祝福。

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除了喜庆小熊外，宾客还收到一张印有一对新人婚纱照的卡片。卡片上写有「We're So Glad You're Here」（我们很高兴您能到来），并感谢宾客的莅临，称「Your presence is the greatest gift of all」（您的光临是最好的礼物），对宾客抽空见证二人的人生大事，送上真挚谢意。

庄思明杨明获《爱．回家》拉队到贺

庄思明与杨明圈中人缘极佳，一对新人早已到吉隆坡，为明日的婚宴准备，而大批圈中人六已陆续抵达当地。有指因庄思明与杨明有份参演《爱．回家》与剧集多位演员感情不错，就连第一代家族成员亦几乎「总动员」跨海齐集。

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