容祖儿快闪拍MV 500粉丝逼爆商场力撑 半夜开Live「吹鸡」一呼百应

容祖儿今日（1日）现身金钟太古广场，为下星期一（3日）推出的新歌《等等等等》举行快闪活动，吸引超过五百名fans逼爆现场，人潮由商场中庭伸延至二楼，场面墟冚，气氛犹如小型演唱会。祖儿昨晚（31日）凌晨十二时突然开IG Live，即兴宣布今天举行快闪活动，号召歌迷到场支持，并参与新歌lyrics video 拍摄。消息一出，fans即时疯狂响应，短短一晚便掀起追星热潮。

祖儿一声「吹鸡」歌迷即到

最令人惊喜的是，祖儿一声「吹鸡」，竟有歌迷即晚临时订机票飞来香港，只为赶上今次快闪活动。得知有fans为了见她一面，连夜安排交通、买机票抵港，祖儿亦大感意外，直言被歌迷的心意吓一跳，感受到大家对新歌及自己的支持。今朝清晨六点多，已有大批忠粉到达商场霸位，希望抢到最佳位置近距离支持偶像。有fans更表示自己凌晨三点多才落机，睡了不足三小时便赶到现场，只为参与这场突如其来的「约会」。

祖儿边唱边向fans比心

祖儿一到场，全场即时陷入疯狂状态，尖叫声震爆整个商场。今次快闪原来还有一项秘密任务，就是与现场fans一同拍摄新歌《等等等等》MV。大会即场首播歌曲，祖儿边唱边向四周fans比心，又走入歌迷群中一起跳舞互动，现场气氛高涨，犹如千人派对，连商场二楼围观途人亦忍不住拿出手机狂拍。新歌播完后，全场fans大嗌「Encore」，向来宠粉的祖儿当然有求必应，即场再播多一次，将现场气氛推至最高峰。

祖儿感谢全场歌迷

活动尾声，祖儿感动向全场歌迷表示：「太有心啦！太有爱啦！多谢你哋呀，辛苦晒辛苦晒！今次差唔多啦，希望下次有咁疯狂嘅活动都预埋你哋好唔好？」全场五百多人齐声大嗌「好」，声势震天，活动喺一片欢呼声中圆满结束。