Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

萧正楠方力申随时变亲家？安排「萧哈哈」拜小方为师 网民爆笑为子牵红线：亲上加亲最完美

影视圈
更新时间：16:06 2026-08-01 HKT
发布时间：16:06 2026-08-01 HKT

萧正楠与黄翠如的儿子「萧哈哈」转眼已经一岁，两夫妇不时分享与儿子的生活点滴。萧正楠今日（1日）在社交平台上载了数张与儿子在家中吹气水池玩水的照片，大晒温馨亲子乐。从相中可见，萧正楠写意地躺在吹气水池上，而「萧哈哈」则穿著恐龙图案的衣服，在爸爸身旁玩水，更一脸灿烂笑容地望实爸爸，画面非常有爱。萧正楠头、颈戴著小水泡，并在帖文中透露，自己忙足几个月，终于有时间陪伴儿子，他写道：「为咗你，我决定戴上个金刚箍，忙咗个567月，终于有时间陪哈哈玩水。」他更笑言没想过儿子如此喜欢水，玩到手指皮都皱了仍不愿离开，可见「萧哈哈」精力非常旺盛。

萧正楠拟栽培儿子做小飞鱼

萧正楠在帖文中透露，儿子天生爱水，似乎遗传了运动细胞，他笑指：「妈咪系脆鱼，唔通你系飞鱼？」更搞笑表示要同有「飞鱼王子」之称的方力申认真倾谈一下，似乎有意栽培儿子成为游泳健将。「萧哈哈」对水情有独钟，萧正楠亦早已为他安排好游泳课，他表示：「听日又要同佢上游水堂」。网民纷纷指方力申7个多月大女儿方爱嘉（Isla），又是非常喜欢玩水，小朋友年龄接近，不仅可以成为游水玩伴，将来随时成为一对，两家人亲上加亲。

相关阅读：黄翠如刚复出惊揭「特殊癖好」？产后开始储起儿子一样东西 「萧哈哈」神复制优良基因

「观音娘娘」送八爪鱼水池网民估系黎瑞恩

萧正楠与儿子戏水的巨型八爪鱼吹气水池亦成为焦点，粉红色的八爪鱼造型趣致可爱，为父子二人的亲子时光增添不少乐趣。萧正楠在帖文中特别感谢一位朋友送赠这个得意礼物：「多谢观音娘娘送咗个咁得意嘅八爪鱼泳池比哈哈。」他更留下线索让网民竞猜「观音娘娘」的真正身分：「观音娘娘喺暱称，佢系一人有一个梦想的歌手，估下系边个？」由于歌手黎瑞恩的经典金曲《一人有一个梦想》街知巷闻，加上她与萧正楠、黄翠如夫妇份属好友，网民都一致认为「观音娘娘」就是黎瑞恩，大赞她非常有心思。

相关阅读：黄翠如腹部微隆疑陀第二胎 内地惊喜撑老公萧正楠「孕味浓」 IG三十字爆真相

最Hit
江美仪狠批一港姐冇家教：佢核突到呢  以为林敏骢只系咸湿佬  一幕戏改观赞绝顶聪明
江美仪狠批一港姐冇家教：佢核突到呢  以为林敏骢只系咸湿佬  一幕戏改观赞绝顶聪明
影视圈
8小时前
日本象印教正确清洗保温杯！4步防止滋生茶垢/霉菌 做错随时破坏瓶身 去除顽垢建议可用1类漂白剂
日本象印教正确清洗保温杯！4步防止滋生茶垢/霉菌 做错随时破坏瓶身 建议咁做除顽垢…
生活百科
6小时前
陕西有男子强奸儿媳罪名成立，被告儿子认为父亲喝醉酒应改判无罪。iStock
老爷强奸新抱︱儿子替父求情盼改判无罪 网民：父子皆为畜牲
即时中国
22小时前
阿里主席蔡崇信离婚 与吴明华近30年婚姻结束 「相互尊重下作出决定」 据报不涉出售阿里股份
阿里主席蔡崇信离婚 与吴明华近30年婚姻结束 「相互尊重下作出决定」 据报不涉出售阿里股份
商业创科
7小时前
何文田考车场外现「睇水员」 助考生拦车管理交通、事后收利是 运输署：如违规交执法部门
02:32
考车牌｜何文田驾驶路试现「睇水员」 收利是助考生拦车 运输署：如违规交执法部门
社会
10小时前
AEON旗下$12店年内执4间！8月起下调价格救市 网民叹：香港租金太贵
AEON旗下$12店年内执4间！8月起下调价格救市 网民叹：香港租金太贵
生活百科
6小时前
游日香港家族众生相？港人细数5大常见经典特征 爸爸必做1动作 网民爆笑：好有画面
游日香港家族众生相？港人列5大常见特征 爸爸必做1动作 网民爆笑：好有画面
生活百科
5小时前
30年残旧洗手台大变身 港男$1500低成本DIY 教6大翻新步骤 附防霉保养贴士
30年残旧洗手台大变身 港男$1500低成本DIY 教6大翻新步骤 附防霉保养贴士
家居装修
11小时前
移英港人回流香港8星期 感慨过去几年浪费人生 自爆14日神速安顿实录：终于似返个人｜Juicy叮
移英港人回流香港8星期 感慨过去几年浪费人生 自爆14日神速安顿实录：终于似返个人｜Juicy叮
时事热话
2026-07-31 11:23 HKT
中国移动、中国电讯及中国联通内地三大电讯商发通告 8‧1开始手机号卡仅限官方办理。法新社
内地平价数据卡不再？ 三大电讯商：8‧1开始手机号卡仅限官方办理
即时中国
20小时前