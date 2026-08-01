萧正楠方力申随时变亲家？安排「萧哈哈」拜小方为师 网民爆笑为子牵红线：亲上加亲最完美

萧正楠与黄翠如的儿子「萧哈哈」转眼已经一岁，两夫妇不时分享与儿子的生活点滴。萧正楠今日（1日）在社交平台上载了数张与儿子在家中吹气水池玩水的照片，大晒温馨亲子乐。从相中可见，萧正楠写意地躺在吹气水池上，而「萧哈哈」则穿著恐龙图案的衣服，在爸爸身旁玩水，更一脸灿烂笑容地望实爸爸，画面非常有爱。萧正楠头、颈戴著小水泡，并在帖文中透露，自己忙足几个月，终于有时间陪伴儿子，他写道：「为咗你，我决定戴上个金刚箍，忙咗个567月，终于有时间陪哈哈玩水。」他更笑言没想过儿子如此喜欢水，玩到手指皮都皱了仍不愿离开，可见「萧哈哈」精力非常旺盛。

萧正楠拟栽培儿子做小飞鱼

萧正楠在帖文中透露，儿子天生爱水，似乎遗传了运动细胞，他笑指：「妈咪系脆鱼，唔通你系飞鱼？」更搞笑表示要同有「飞鱼王子」之称的方力申认真倾谈一下，似乎有意栽培儿子成为游泳健将。「萧哈哈」对水情有独钟，萧正楠亦早已为他安排好游泳课，他表示：「听日又要同佢上游水堂」。网民纷纷指方力申7个多月大女儿方爱嘉（Isla），又是非常喜欢玩水，小朋友年龄接近，不仅可以成为游水玩伴，将来随时成为一对，两家人亲上加亲。

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「观音娘娘」送八爪鱼水池网民估系黎瑞恩

萧正楠与儿子戏水的巨型八爪鱼吹气水池亦成为焦点，粉红色的八爪鱼造型趣致可爱，为父子二人的亲子时光增添不少乐趣。萧正楠在帖文中特别感谢一位朋友送赠这个得意礼物：「多谢观音娘娘送咗个咁得意嘅八爪鱼泳池比哈哈。」他更留下线索让网民竞猜「观音娘娘」的真正身分：「观音娘娘喺暱称，佢系一人有一个梦想的歌手，估下系边个？」由于歌手黎瑞恩的经典金曲《一人有一个梦想》街知巷闻，加上她与萧正楠、黄翠如夫妇份属好友，网民都一致认为「观音娘娘」就是黎瑞恩，大赞她非常有心思。

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