何沛珈《非份之罪》崩溃戏获激赞 被封为「本年度最惨女角色」 近2000观众赞好留言支持

TVB犯罪悬疑剧集《非份之罪》昨晚（1日）播出大结局，以何沛珈、阮浩棕、刘佩玥、黎燕珊及余思霆主演之《恐怖情人》单元作结。剧情最后一集揭晓「恐怖情人」真实身份为刘佩玥饰演的雅淇，先后因痴恋渣男前夫有方（阮浩棕 饰）而杀害Liz（何沛珈 饰）与Sylvia（余思霆 饰），剧情不断神反转之余，几位单元男女主角均发挥亮眼演技，其中观众目光更集中于2020年香港小姐出身的Roxanne何沛珈身上！

何沛珈涕泪齐流

何沛珈剧中与刘佩玥饰演好姊妹，前晚播出二人天台摊牌的高潮戏份里，Liz自揭曾因酒后乱性与有方发生关系、认为好姊妹当年结婚决定错误，情绪由内疚转至愤怒，更激化成与雅淇之间猛烈拉扯推撞，最终Liz被雅淇从高处推下堕楼身亡，雅淇更行「苦肉计」将自己腰部刀伤及Sylvia之死嫁祸于Liz。剧情播出后，何沛珈演技令大批观众网民感惊艳，不仅拥有仙气颜值、演技亦更见自然，盛赞摊牌戏份足以与刘佩玥抗衡：「估唔到妳咁好戏！」即使要力竭声嘶地大喊同时讲对白均能够兼顾，网民更笑指从Roxanne流鼻水便可见眼泪真情流露：「净系𠮶滴鼻涕已经赢晒啲眼药水嘅人！」何沛珈成功演绎出Liz对好姊妹忠心又愧疚的矛盾情感，虐心程度更被网民封为「本年度最惨女角色」！

何沛珈亲自回复网民留言

何沛珈于《非份之罪》播毕后于社交媒体分享多张剧照，仍然非常入戏地表示没有怪责好姊妹、希望下一世能够再续前缘：「今世是你的一只忠心小狗」吸引近2000位观众赞好及留言支持。许多剧迷亦敲碗为Roxanne争取更多拍剧机会，期待她于较长篇剧集、戏份更吃重的角色中发挥，何沛珈亦亲自点赞、回复不少网民留言，感谢观众喜欢全剧之余，对自己的表现被看见直言感动。