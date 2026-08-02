潘芳芳20岁独子罕露面与妈妈似饼印 留学加拿大因父母关系拒入娱乐圈

前《流行都市》主持章志文（Albert）四年前离巢TVB后，便与太太陈念君带同独子章皓谦（Micah）举家返回加拿大生活。在多伦多加拿大中文电台开咪的章志文，近日在社交平台分享与潘芳芳的合照，更曝光潘芳芳儿子的照片，引起网民关注。

潘芳芳身形比过往消瘦

章志文近日在IG的在帖文中表示，与潘芳芳上一次见面，已是多年前在TVB节目《流行都市》的录影厂：「好开心喺多伦多见到芳芳，对上一次应该系好几年之前喺香港《流行都市》节目里面。」章志文公开的合照，见到64岁的潘芳芳穿上黑白拼色上衣，配搭一件白色针织外套，打扮朴素，身形比过往消瘦，但精神饱满，二人在加拿大中文电台（Fairchild Radio）的标志前开心自拍。

相关阅读：《香港早晨》女主持自爆被儿子嫌穷！嫁万人迷43岁高龄生B 子曾为迪士尼动画主角配音

章志文睇住Queston成长

章志文的合照中，更见到潘芳芳的儿子陈健御（Queston），章志文透露当年在香港见到Queston时，对方还是中学生，如今已升读大学二年级。章志文不禁感叹：「当时仔仔Queston仲系中学生，宜家已经升大学二年班啦！祝福佢哋喺多伦多旅途愉快，迟啲我哋再见啦。」

潘芳芳儿子越来越高大

从照片中所见，穿上黑色T恤外搭浅绿色外套的潘芳芳儿子，五官精致长得高大斯文，笑容腼腆，完美继承父母的优良基因，越大越俊朗，而爸爸陈冠豪也有同行。章志文又分享潘芳芳两母子昔日的合照，见到Queston越来越高大。而网民见到潘芳芳的近照，大赞冻龄有术，与昔日变化不大。

潘芳芳43岁时高龄诞子

2006年潘芳芳以43岁高龄诞下一子陈建御（Queston），儿子今年20岁。Queston遗传父母的靓声，拥有配音天份，早在12岁时曾被选中为迪士尼动画《玩转极乐园》的主角米高配音。现时在加拿大留学的Queston，早已向母亲表明不想入演艺圈，故没有拣选演艺或创作的学科。潘芳芳曾笑称儿子拒绝入行原因：「佢话『你哋咁穷』，佢拣读工商管理。」

相关阅读：46岁前《流行都市》主持移加后突与《中年好声音》人气王同框 16岁囝囝电曲发散发成熟男人味

章志文携妻儿返加拿大发展：