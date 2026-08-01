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2020年落选港姐邝美璇绝美孕照曝光 透视薄纱巨肚若隐若现散发仙气

影视圈
更新时间：15:00 2026-08-01 HKT
发布时间：15:00 2026-08-01 HKT

30岁的2020年港姐「友谊小姐」邝美璇（Maisie），于五强止步后，曾短暂加入娱乐圈，惟一直未获拍剧机会，最终离巢并在2023年与金融才俊男友结婚。结婚3年的邝美璇，早前开心分享造人成功，近日更在社交网连环发文，大晒性感孕照，仙气十足。

邝美璇最美孕妇

准妈妈邝美璇自宣布怀孕后，一直专心养胎，昨日（31日）在IG分享四张孕照。见到邝美璇穿上一袭淡灰色的薄纱长裙，以无肩带设计，简洁而优雅。纱裙的上半部分采用了褶皱设计，突显邝美璇丰满的上围，而下半身的薄纱材质则巧妙地透视出其浑圆的巨肚，完美展现怀孕期间的独特魅力。另一张照片，见到长裙的高衩设计，让邝美璇大骚美腿，配上幸福的笑容，散发出「最美孕妇」的光芒。

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日前邝美璇曾晒出另一辑与老公的合照，以黑白剪影风格拍摄。邝美璇换上贴身的黑色Bodysuit，在简洁的光影下，将怀孕的身体曲线展露无遗，画面充满艺术感。其中一张照片，邝美璇与丈夫温馨互动，丈夫深情地亲吻她的额头，场面甜蜜温馨。邝美璇在另一张照片中，托起一个插有「30」蜡烛的蛋糕，庆祝自己30岁生日。

邝美璇卸任后重返金融界

邝美璇于英国伦敦政治经济学院（LSE）毕业，入行前任职银行客户助理，于2020年参选港姐期间，因外貌与廖碧儿有几分相似，获封为「翻版廖碧儿」，被视为该届大热之一。可谓邝美璇最终三甲不入，只获颁「友谊小姐」，而同届的三甲分别为冠军谢嘉怡、亚军陈桢怡及季军郭柏妍。邝美璇卸任后决定不签约，重返金融界做回「老本行」。

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