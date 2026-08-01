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林漪娸「伸脷强吻」风波后续赞戴志伟绅士 已主动解释承诺下次见面请饮嘢

影视圈
更新时间：14:00 2026-08-01 HKT
发布时间：14:00 2026-08-01 HKT

林漪娸早前在电台节目受访时，突然爆料拍摄TVB剧集的一段往事，称曾被对手戴志伟「加料」伸脷强吻，直言当时觉得被「虾𡃁妹」，事件曝光后引起戴志伟不满，并强烈否认：「2秒做到啲咩？」林漪娸近日接受传媒访问时，再度提起戴志伟，并交代二人的关系。

林漪娸称有共识知道咩事

林漪娸被问到爆料后有否见过戴志伟时，笑言因为最近的天气太热，大家都暂停高尔夫球聚会，所以至今仍未有机会碰面。对于外界盛传戴志伟为此事大动肝火，林漪娸坦言因为未见过面，故不太清楚对方的真实情绪，但强调双方同属成熟之人，应该「有共识知道咩事」。

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林漪娸强调纯属节目效果

林漪娸亦透露在访问刚播出，而事件还未发酵之前，已经主动发语音讯息给戴志伟解画。林漪娸忆述当时的留言：「唔好意思啊，我喺个节目度大家喺度听歌，倾偈口快快，爆咗你单嘢出来。你听下啦，你听咗就知纯粹系讲笑，唔系话要攻击佢或者话佢个人唔好。」林漪娸承认是无心之失，令对方感到不舒服，承认确实不应该一时口快。

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林漪娸指戴志伟私下有风度

林漪娸多次重申当年的小插曲，绝对没有对自己留下心理阴影，反而力撑戴志伟私下是一位「百分百绅士」。林漪娸举例指，由于她与戴志伟同属艺员高尔夫球会成员，有时戴志伟打波时，原本没有打算揸车，但得悉林漪娸及其他朋友同行，便会驾车接载众人。

至于戴志伟收到讯息后有何反应？林漪娸笑指戴志伟虽然有回复，但怀疑他当时根本「未睇得切新闻」。林漪娸表示下次如果在球会碰见戴志伟，一定会「请佢饮嘢」，又称：「咁大个人，大家知道咗就OK啦。」

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