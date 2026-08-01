卫诗雅嘴缝50针后首发声报平安 老公周祉安还原受伤经过揭恐怖伤势：血管及肌肉属全层撕裂伤

卫诗雅（Michelle）昨晚（30日）为曾志伟新公司首作剧集《狩谎》开工期间发生意外，不慎伤及口部及嘴唇，伤口合共缝了多达50针。已返家休息的卫诗雅，昨晚在IG的限时动态发文，感谢大众慰问，以及医护人员的帮忙，又对影响拍摄进度致歉。

卫诗雅对影响拍摄进度致歉

卫诗雅昨晚在IG的限时动态上载一碗汤的照片，相信手术后已可进食。卫诗雅留言：「多谢大家的慰问！感谢整形外科医生，麻醉科医生和一众医护人员的帮忙，手术过程非常顺利，我一定好快可以康复的！再次希望对所有剧组及受影响拍摄进度的客户致歉，我会尽快调理伤口和身体尽快投入工作，感谢你们的体谅」。

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周祉安代卫诗雅说明情况让大家放心

卫诗雅老公周祉安得悉太太受伤，已迅速赶往医院陪伴，幸而手术过程顺利，卫诗雅目前正停工留在家中休养。今日周祉安在Threads发文感谢朋友们关心与慰问，他们都感到非常温暖：「由于本人比较了解她目前的状况，太太希望让我代为向外界，以及所有关心她的朋友们说明情况，好让大家放心。意外发生于7月30日下午。Michelle 在拍摄电视剧途中意外不幸被玻璃碎片割伤左上唇，伤口涉及皮肤及唇红部位，以致有一条血管断裂与肌肉撕裂，当时出血量较多。属于全层撕裂伤。由于伤口较深，且有玻璃异物残留，送院后医生需要安排她进入手术室，并在监察麻醉下进行处理。手术期间，医生已顺利取出多块玻璃碎片。由于伤口涉及内外层组织，需要仔细缝合，因此缝针数量较多。目前 Michelle 情况稳定，伤口仍有轻微肿胀。由于邻近口腔，目前正接受抗生素治疗，以预防发炎感染。现阶段她最需要的是充分休息，我们也会持续密切观察她的复原进度。再次感谢大家的体贴、关心与祝福。Michelle 会好好休养，也请大家放心。」

《狩谎》超强卡士阵容

悬疑剧《狩谎》为曾志伟卸任TVB总经理职务后，自组公司营运的头炮作品。《狩谎》由曾志伟监制，曾执导电影《寒战》系列的金像奖导演陆剑青执导。而演员阵容同样阵容强大，除卫诗雅外，同剧还有内地人气男神成毅、影后袁咏仪（靓靓），更邀得梁家辉、莫文蔚、李若彤、梁汉文、徐峥等参与，令人期待。

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