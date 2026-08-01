卫诗雅嘴缝50针后首发声报平安 手术后已可进食：我一定好快可以康复

卫诗雅（Michelle）昨晚（30日）为曾志伟新公司首作剧集《狩谎》开工期间发生意外，不慎伤及口部及嘴唇，伤口合共缝了多达50针。已返家休息的卫诗雅，昨晚在IG的限时动态发文，感谢大众慰问，以及医护人员的帮忙，又对影响拍摄进度致歉。

卫诗雅对影响拍摄进度致歉

卫诗雅昨晚在IG的限时动态上载一碗汤的照片，相信手术后已可进食。卫诗雅留言：「多谢大家的慰问！感谢整形外科医生，麻醉科医生和一众医护人员的帮忙，手术过程非常顺利，我一定好快可以康复的！再次希望对所有剧组及受影响拍摄进度的客户致歉，我会尽快调理伤口和身体尽快投入工作，感谢你们的体谅」。

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卫诗雅老公飞奔医院陪伴

卫诗雅昨晚在意外发生后，已第一时间到医院接受治疗。经医生评估后，卫诗雅需即时接受缝针手术。卫诗雅的老公周祉安得悉太太受伤，已迅速赶往医院陪伴，幸而手术过程顺利，卫诗雅目前正停工留在家中休养。

《狩谎》超强卡士阵容

悬疑剧《狩谎》为曾志伟卸任TVB总经理职务后，自组公司营运的头炮作品。《狩谎》由曾志伟监制，曾执导电影《寒战》系列的金像奖导演陆剑青执导。而演员阵容同样阵容强大，除卫诗雅外，同剧还有内地人气男神成毅、影后袁咏仪（靓靓），更邀得梁家辉、莫文蔚、李若彤、梁汉文、徐峥等参与，令人期待。

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