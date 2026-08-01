谭俊彦46岁生日揽实狄龙极温馨 曾揭遭父锁狗笼半粒钟吓到大病 爸爸一举动解心结

视帝谭俊彦于上月30日46岁生日，他分享了一家人庆生的合照，除了他与太太任祉妍及一对仔女外，另一张照片，谭俊彦从后拥抱著爸爸狄龙，两人头贴头，笑容满面，尽显父子情深。桌上放著两个精致的生日蛋糕，简单的家庭庆祝，却充满了温暖与爱，特别是两父子和睦的画面，令人动容。

狄龙非常方法教仔锁谭俊彦入狗笼

不过这段温馨的父子关系背后，其实经历过一段严厉的教育时期。众所周知，狄龙大哥一向以「严父」形象见称，他对儿子的管教方式，在谭俊彦长大后，才在节目中揭开了这段尘封的往事。谭俊彦在节目《爸爸的告白》中，透露过一件令他毕生难忘的童年经历。他忆述小时候有一次爸爸狄龙驾车载他回家，当时收音机正播放著一则突发新闻，但年幼贪玩的谭俊彦，却硬要将儿歌卡式带塞入机中播放。在来来回回几次的「拉锯」后，狄龙终于忍不住对儿子下达最后通牒：「你再揿我就锁你入狗笼里面！」当时的谭俊彦，大概以为爸爸只是吓唬他，于是继续按下了播放键。没想到，回到家中，狄龙真的将儿子与家中饲养的都柏文犬，一同锁在笼中长达半个多小时。这段恐怖的经历，让谭俊彦吓得大病一场，身心都留下了阴影。

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狄龙多年后向儿子道歉

这次「狗笼事件」，也成为了狄龙心中一道永不磨灭的疤痕。他对自己一时冲动的严苛做法感到非常后悔和歉疚。多年后，两父子在《爸爸的告白》节目中，终于勇敢地重提此事。狄龙在节目中，满怀愧疚地向儿子道歉：「系爸爸唔啱，对唔住！」。这一句迟来的道歉，终于解开了两父子埋藏多年的心结。

谭俊彦赢得视帝为父争光

如今狄龙与谭俊彦父子二人都在演艺圈中各自发光发亮。狄龙作为影坛的传奇人物，其大侠形象深入民心，至今仍是备受尊敬的前辈。而谭俊彦亦不负「星二代」之名，凭借多年的努力，演技日趋成熟，近年在《换命真相》、《十八年后的终极告白》等剧集中担当男主角，更成功夺得视帝宝座，证明了自己的实力。

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