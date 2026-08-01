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江美仪狠批一港姐冇家教：佢核突到呢  以为林敏骢只系咸湿佬  一幕戏改观赞绝顶聪明

影视圈
更新时间：09:00 2026-08-01 HKT
发布时间：09:00 2026-08-01 HKT

现年54岁的TVB视后江美仪，近日作客导演叶念琛的YouTube节目《琛导Casting》，性格刚烈爽直的江美仪对演艺专业一丝不苟，对同剧对手要求极高。她在访问中毫不掩饰地大爆曾经教训一位「冇家教」的香港小姐，又分享了与林敏骢合作的点滴，以及郑则仕与刘松仁两位良师如何令她演戏开窍，大方剖白入行多年的心路历程。

江美仪狠批港姐冇家教

江美仪向来有话直说，她直言现在新一代的艺人大多在被宠溺的环境下长大。她举例指出，若饰演一个有教养的角色却连拿筷子都不会，实在说不过去。江美仪大爆曾与一位香港小姐一同拍摄节目，直指对方「一啲家教都冇」，更当面狠批她「食嘢核突到呢」！

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江美仪正面批评「核突」港姐

事缘这位香港小姐跟江美仪外出拍节目，当中有进食场面，江美仪见她竟然不懂「揸筷子」就无名火起，向叶念琛表示「佢食嘢核突到呢」，叶导指「原来一啲家教都冇」，江美仪立即答「佢冇」。江美仪之后向该位港姐正面批评：「我话喂你香港小姐嚟，你可唔可以学吓揸筷子？」。不过她亦大赞这位港姐十分受教，性格乖巧，仅用了短短三天时间就学会了正确拿筷子的姿势，迅速改善了缺点。

江美仪以为林敏骢是咸湿佬

提到令她首夺TVB视后的神剧《下流上车族》，江美仪分享了与剧中老公林敏骢的合作经历。她坦言，最初对林敏骢感到害怕，因为从网上影片看来，对方似是个不受控、爱爆粗的「咸湿佬」。

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江美仪被林敏骢演技震慑

然而，正式合作后她对林敏骢完全改观。江美仪大赞他其实是个「绝顶聪明」的人，不仅观察入微，更十分清楚「乜嘢时候要做乜嘢」。她回忆起一场街头对骂的重头戏，当时林敏骢笑问她是否「接得住」哭戏，江美仪霸气挑机：「你喊得出先算啦」，结果林敏骢真的顺利流下真眼泪，二人默契十足地一镜到底完成拍摄。事后江美仪都忍不住大赞拍档：「你个死佬，你好劲啊！」

郑则仕一句话令江美仪开窍

回顾演艺之路，江美仪特别感激两位恩师。1996年入行即空降亚视剧集《肥猫正传》做女主角，全靠郑则仕手把手教导走位、迁就灯光和说对白等基本功。令她最震撼的一次，是拍摄一场哭得声嘶力竭、鼻涕口水齐流的戏份后，她自觉表现极佳，但郑则仕却要求重拍，并一针见血地指出：「这是江美仪在哭，这不是（角色）康春明在哭。」这番话让她瞬间开窍，明白演戏并非单纯释放个人情绪，而是要演活角色当下的真实反应。

江美仪铭记刘松仁教诲

及后过档TVB，江美仪遇上了另一位良师刘松仁，她形容郑则仕是「基本功老师」，而刘松仁则是「提升演员层次的老师」。在拍摄《潜行狙击》前，刘松仁要求她写下1角色30年的狱中经历，更教导她：「你要用尽你所有方法，让对方配合你，总之天地万物为我所用。」在一场出狱重逢的戏份中，刘松仁更点醒她，激动的情绪除了眼泪，里面一定要有种「恨」，让江美仪深刻体会到做功课的重要性，并将这份教导铭记于心。

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