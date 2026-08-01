谢玲玲惊爆陪孙女玩「意外骨折」 带伤做运动医生忧「骨质疏松」检查结果曝光

童星出身的名媛谢玲玲虽然离婚多年，但与「前奶奶」林余宝珠的关系亲如母女，谢玲玲的两子三女更是非常孝顺，一家人关系极融洽。近日谢玲玲在社交平台自爆凑孙时发生意外导致「骨折」，更衍生「骨质疏松」问题。

谢玲玲做瑜伽锻炼身体

谢玲玲一向高度自律，闲时做瑜伽保持体格强健，前日（30日）却在IG透露：「陪孙女玩耍意外脚趾骨折，行动受限，但核心训练不曾停下来。慢慢学会收紧核心，不再一味挺胸。一场意外，反倒读懂身体平衡的真谛：根基稳，人才能稳。尚且能动之时，切莫懈怠。」

谢玲玲未有选择卧床静养

谢玲玲分享的影片中透露：「最近突发了一件事，我的脚受伤了。陪孙女玩的时候，小脚趾不小心骨折了，脚不能动。」但谢玲玲未有选择卧床静养，反而坚持做核心训练运动。在影片中见到谢玲玲在教练的指导下，展开一系列高难度的上半身与核心训练。

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教练先利用弹力带放在谢玲玲的肋骨下端，要求她透过吐气压住、肚子绷紧来稳住核心。谢玲玲进行手脚的抬举，展现了惊人的控制力，全程「纹丝不动」，甚至在训练中利用膝盖内侧夹球，让手脚形成对抗，无论教练怎么推拉，谢玲玲都能完美锁住核心不摇晃。谢玲玲笑称每次练完肚子都发酸发胀，但换来的是整个人「无比安稳，连腰部都跟著松快。」

谢玲玲靠运动逆转骨质疏松

谢玲玲今次不慎受伤，一度让医生担心她有「骨质疏松」问题。谢玲玲表示：「那个去固定我的脚，然后呢，医生就说可能骨质疏松。我就说那再测一次，去年已经有一点开始低了，但还没骨质疏松。」假如有「骨质疏松」可能需要打针、食药来治疗。

谢玲玲学会使用核心力量

对于自己的身体状况，谢玲玲再度测试骨质密度，没料到已到临界点，却在最新的检测报告中，连医生都大惊讶：「完全没骨质疏松了。」谢玲玲开心自己靠运动逆转身体问题。谢玲玲坦言以前为了让体态好看，走路时总刻意「挺胸」，现在却学会使用核心力量：「其实是要用核心，要这边（腹部）进去。所以老师教我的，我现在用在日常生活里面啦。」谢玲玲认为「骨折是不幸」但一场意外让她明白一个道理：「身体稳了，整个人就稳了。」

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