Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

ToNick剑指红馆开骚 恒仔想唱到拉斯维加斯丨独家

影视圈
更新时间：22:45 2026-07-31 HKT
发布时间：22:45 2026-07-31 HKT

明年是乐队ToNick出道20年，成员恒仔很想在拉斯维加斯的Sphere圆形场馆演出，但暂时这一切只是梦想。对香港歌手来说，红馆是最初的梦想，若有乐队能在启德开骚是一个里程碑，即使不是ToNick，也会替他们开心。文：钟舜英  图：朱伟彦

ToNick视红馆、启德为目标

ToNick指出，还有很多目标未达成，红馆是其一，启德是另一个，但未必一定要去大场演出，小时候看外国乐队用旅游巴穿州过省演出，若能做到的话，海报写满不同地方名称，周四至日忙着演出，一班朋友巡演两个月，那是很爽的事，也是他们的梦想。

恒仔因家务分配上新闻

ToNick推出新歌，只重质不重量，希望每首歌都能讲自己的故事，例如新歌《我是你的洗碗机》便记录了成员的生活点滴。Ryan在英国生活，大家会聊日常，甚至问到家务分配。早前恒仔因家务分配上新闻，事件带出一些领悟，让他们发现四人的经历开始有了故事。成员小龟望着洗碗机转动时，很自然就写了这首歌出来，想将成员们这几年的生活点滴放进歌里。
 

最Hit
移英港人回流香港8星期 感慨过去几年浪费人生 自爆14日神速安顿实录：终于似返个人｜Juicy叮
移英港人回流香港8星期 感慨过去几年浪费人生 自爆14日神速安顿实录：终于似返个人｜Juicy叮
时事热话
11小时前
卫诗雅发生意外急送院病容曝光  口部受伤急施手术缝逾50针  已返家休息全面停工
卫诗雅发生意外急送院病容曝光  口部受伤急施手术缝逾50针  已返家休息全面停工
影视圈
2小时前
助理惊揭护老院填鸭式喂饭 食物流落后颈干腌 男院友成张床都系「呢样嘢」 网民：虐老定有报应｜Juicy叮
助理惊揭护老院填鸭式喂饭 食物流落后颈干腌 男院友成张床都系「呢样嘢」 网民：虐老一定有报应｜Juicy叮
时事热话
7小时前
01:12
连日落雨几时停？天文台料8.7起终转晴  AI模型预计下周有风打？
社会
9小时前
赌王三房何猷启疑再婚火速造人成功 携妻行BB展狂扫货 6年前同前妻离婚育有2女
赌王三房何猷启疑再婚火速造人成功 携妻行BB展狂扫货 6年前同前妻离婚育有2女
影视圈
7小时前
尖沙咀伤人│男商人留医6日不治 警列谋杀再拘2人 累计9人被捕
01:06
尖沙咀伤人│男商人留医6日不治 警列谋杀再拘2人 累计9人被捕
突发
13小时前
周星驰遭炮轰「无儿无女不敢见人」  李修贤寸星爷钱多也没用  自爆揸飞机活得富贵又潇洒
周星驰遭炮轰「无儿无女不敢见人」  李修贤寸星爷钱多也没用  自爆揸飞机活得富贵又潇洒
影视圈
14小时前
白海豚｜超强台风路径南移 料下周吹袭冲绳及台湾北部或登陆华东
00:57
白海豚｜超强台风路径南移 料下周吹袭冲绳及台湾北部或登陆华东
即时中国
4小时前
挑战居港1年才可申请大学资助学额限制 官判87名内地学生家长败诉须付讼费
挑战居港1年才可申请大学资助学额限制 官判87名内地学生家长败诉须付讼费
社会
6小时前
01:22
尖沙咀伤人｜更多细节曝光 好友生日派对散场后 伤者Issac留下再饮出事
突发
2026-07-30 16:53 HKT