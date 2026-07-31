ToNick剑指红馆开骚 恒仔想唱到拉斯维加斯丨独家

明年是乐队ToNick出道20年，成员恒仔很想在拉斯维加斯的Sphere圆形场馆演出，但暂时这一切只是梦想。对香港歌手来说，红馆是最初的梦想，若有乐队能在启德开骚是一个里程碑，即使不是ToNick，也会替他们开心。文：钟舜英 图：朱伟彦

ToNick视红馆、启德为目标

ToNick指出，还有很多目标未达成，红馆是其一，启德是另一个，但未必一定要去大场演出，小时候看外国乐队用旅游巴穿州过省演出，若能做到的话，海报写满不同地方名称，周四至日忙着演出，一班朋友巡演两个月，那是很爽的事，也是他们的梦想。

恒仔因家务分配上新闻

ToNick推出新歌，只重质不重量，希望每首歌都能讲自己的故事，例如新歌《我是你的洗碗机》便记录了成员的生活点滴。Ryan在英国生活，大家会聊日常，甚至问到家务分配。早前恒仔因家务分配上新闻，事件带出一些领悟，让他们发现四人的经历开始有了故事。成员小龟望着洗碗机转动时，很自然就写了这首歌出来，想将成员们这几年的生活点滴放进歌里。

