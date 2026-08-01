「僵尸道长」钟发近况曝光 面色红润零老态重披经典道袍 重义气曾公开炮轰成龙

在80、90年代僵尸电影的辉煌时期，除了家喻户晓的「僵尸道长」林正英，还有一位「道长专业户」，那就是资深演员钟发。淡出幕前多年的他，近日再次活跃于社交平台，他分享了一段他重新穿上经典道袍的影片。画面中的他精神奕奕、红光满面，身型保持得极好，完全没有一丝老态，片中他由穿著休闲服，突然变身再次披上道袍，瞬间勾起了无数观众的集体回忆。

钟发演出道长与林正英平分秋色

钟发10岁时便进入由马承志创办的「中华戏剧学校」学习京剧北派武艺与螳螂拳，70年代钟发以武打演员身分入行，参演过李小龙的《龙争虎斗》、《码头大决斗》等经典动作片。到了80年代，随著僵尸片热潮席卷亚洲，钟发迎来了演艺生涯的另一高峰。他在《僵尸叔叔》、《僵尸翻生》中饰演的道长角色，至今仍被许多影迷奉为经典。尽管在多数电影中，他多以二、三线角色或反派为主，但总能凭借精湛的演技和凌厉的身手，在港产片黄金年代让人留下深刻印象。

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钟发于2013年曾客串演出《僵尸》

钟发在2000年代后，逐渐将重心从演艺事业转向贸易生意，极少在公开场合露面。然而，他与电影的缘分并未就此中断。2013年，他受导演麦浚龙之邀，在致敬传统僵尸片的电影，由钱小豪担当男主角的《僵尸》中惊喜复出，再次唤醒了影迷的记忆。如今72岁的钟发虽已远离幕前多年，却仍透过社群平台拍片与粉丝保持互动，分享自己的生活点滴，这次他重新穿上道袍，不仅是向自己的经典角色致敬，更是一份送给影迷的礼物。

钟发曾炮轰成龙不照顾兄弟

钟发去年曾接受YouTube频道节目《威哥会馆》访问，钟发认为巨星成龙没有好好照顾一众「成家班」兄弟，忍不住公开炮轰，指他家财万贯，即使只用千分一身家，都够养一些曾为「成家班」受伤的成员。钟发更指李健生曾为拍《警察故事》而昏迷入院，但成龙却未有理会。

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