姚焯菲加拿大之旅凌晨开会备战个唱 向雷安娜卢业瑂取经获益良多

即将于8月29日在麦花臣场馆举行首个个唱的姚焯菲（Chantel）刚从加拿大完成工作回港，她表示今次行程非常充实，在温哥华及多伦多两地时间既要出席记者会、担任表演嘉宾和接受不少媒体访问，也有向在两位乐坛前辈雷安娜和卢业瑂取经，吸收她积聚数十年的歌唱心得，参与加拿大中文电台Sunshine Nation时听到各评判对参加者的评语时也温故知新获益良多。

姚焯菲凌晨时分开视像会议

工作完毕后回酒店的凌晨时份，除了处理校内的功课，更要和个唱导演、音乐总监、排舞师及造型师进行接近两小时的视像会议，商讨演唱会流程、歌单、舞蹈编排和服饰设计等，争取时间把《姚焯菲 Chantel 想飞 Live Concert 2026》的每一个细节调整至最完美。

姚焯菲望观众感受每份心思

Chantel补充说今次加拿大之旅有些时间更要和美国学校进行视像课程，因此只有很少休息时间，但每天最期待的是和香港团队的视像会议，因为由主办单星星娱乐及整个台前幕后团队也非常一条心，要把最好的演出呈献给每位入场观众，希望届时大家也会感受到当中的每份心思，在视觉及听觉上满载而归。

