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青龙奖红地毯丨玄彬获老婆撑拎视帝 金宣虎期待夺两奖 润娥任主持以金色长纱礼服优雅亮相

影视圈
更新时间：20:45 2026-07-31 HKT
发布时间：20:45 2026-07-31 HKT

「第5届青龙系列大奖」今晚（31日）在仁川举行，少女时代成员润娥及全炫茂连续5届主持，日前投票平台公布视帝投票出现异常状况，入围视帝的玄彬被扣掉逾14万票，但仍以93万在投票中称冠，令他成视帝大热。

润娥、全炫茂任主持

青龙系列奖在争议声中举行，颁奖礼继续由润娥和全炫茂主持，润娥以一袭金色长纱礼服优雅亮相，女神魅力爆灯。全炫茂被问到与润娥如何维持默契，他非常识做表示：「我的秘诀就是润娥。」惹来全场笑声。

玄彬获老婆打气

红地毯上，入围视帝的玄彬、金宣虎、朴志训及金宇彬、获得人气奖的边佑锡与高允贞、视后大热的申惠善、同样大份争视后的金高恩与朴宝英、男配角大热的李相二、《金特务：本色回归》尹敬浩等先后亮相。玄彬入围最佳男主角奖，被主持人问到今晚的心情？他表示是抱着能获得好结果来到现场，并透露老婆孙艺珍都希望他能够得奖，表示会一直看着，为老公打气。金宣虎本届同时以《爱情怎么翻译？》入围视帝，及以《Bonjour面包店》最佳综艺男新人奖。被问到最希望获得哪个奖项？金宣虎先笑说当然两个奖都得就非常好，之后则表示还没有想会不会得奖，「能来到这里就很高兴了。」

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