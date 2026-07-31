张敬轩新歌亲自作曲诉说2024年两次失去之痛：像一道尚未命名的伤口

张敬轩今日正式推出全新粤语单曲《灵魂相愿》，由他亲自作曲、香港著名填词人小克执笔，编曲由어영수操刀，制作人为张敬轩与Isaac Chan。这是继2014年经典作品《灵魂相认》后，张敬轩与小克再度以「灵魂」为题合作，相隔十二年，以一字之差，道尽从「相遇」到「告别」的成长历程。

张敬轩诚实面对「永不回来」的事实

《灵魂相愿》的创作背景源自张敬轩在2024年经历的两次重大失去，在最痛的时刻，张敬轩写下了这首曲的雏形，旋律先于文字存在，像一道尚未命名的伤口。直至小克听毕，以词句为其赋予形状与重量。歌词从遗体告别写起，描写心跳停止后最后一次拥抱的瞬间，再到火化后骨灰散入山河的画面，「你散落四方山河/淡然唤晚风提醒我」。整首歌不谈虚假的重逢，而是诚实面对「永不回来」的事实，将情感聚焦于「挂念」本身，祈愿逝者在每一个维度、每一个宇宙都能自由自在，如风如叶。

小克一字之差道尽十二年成长

小克表示，从《灵魂相认》到《灵魂相愿》，两首歌虽只差一字，却代表了他与张敬轩在十二年之间对「灵魂」命题的两次不同回答，年轻时相信灵魂终会重逢，成熟后只愿灵魂能够自由。张敬轩则形容这首歌是「送给所有经历过告别的人的一份安静的陪伴」。