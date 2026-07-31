东张西望丨张伟文遭疏忽照顾 黎宽怡陪方俊对质护老院遭报警驱赶 「靓声王」入院忍痛挤笑容

「靓声王」张伟文早前被《星岛头条》率先独家报道，疑遭护老院疏忽照顾，腰间压疮严重，脚伤红肿溃烂，更夸张是有一年半时间没有冲凉。今晚（31日）TVB节目《东张西望》跟进事件，并访问张伟文好友兼监护人方俊，主持黎宽怡（猫仔）更陪同方俊到护老院当面对质，院方一度报警驱赶。

张伟文强忍痛展笑容

节目首先播出由方俊提供到医院探望张伟文的片段，有指张伟文因双脚皮肤发炎紧急入院。卧病在床的张伟文精神尚可，惟全身有多处压疮，以及脚部红肿溃烂。方俊在片中连番询问张伟文：「有冇边度痛啊？」张伟文坚强表示：「冇。」听到好友的关心，张伟文也十分配合。方俊更不断为张伟文打气：「努力，加油，要有笑容！」张伟文亦中气十足地回应「精神」，展现出坚强的求生意志。

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方俊控诉护老院隐瞒张伟文病情

方俊之后接受《东张西望》访问时难掩愤怒，向主持黎宽怡揭露张伟文有一年半时间没有冲凉，又因身体出现压疮，承受极大的痛苦。方俊表示收到院方通知时，才得悉张伟文的压疮严重：「压疮好严重，附近嘅皮肤黑晒，个窿都几大。」经专科医生诊断后，证实情况严重且带有细菌。方俊质疑压疮并非一朝一夕形成，为何院方会迟迟未有察觉，怀疑院方有心隐瞒张伟文的情况。

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院方称「社康护士不建议」洗澡

谈到张伟文的洗澡问题，方俊指过去一年半以来，院方一直以「社康护士不建议」为由拒绝为张伟文洗澡。为查明真相，方俊曾亲自向社康护士了解，才发现原来当伤口长回肉后，只要封好伤口是可以洗澡。

方俊气愤地表示，护老院老板只顾追讨费用，对张伟文的死活漠不关心。最终在方俊表明：「再唔覆我、唔冲凉就暂停交费」，院方为了收钱，竟称已在当日为张伟文冲凉，要求方俊补缴费用。

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黎宽怡陪同方俊登门对质

为了讨回公道，《东张西望》摄制队及主持黎宽怡陪同方俊，踩上位于旺角的护老院当面对质。面对镜头，一名女职员声称院方「隔日就会为院友洗一次澡或抹身」。黎宽怡随即质问：「如果隔日同佢洗澡，点解压疮会去到咁严重先被发现？压疮唔系一晚就造成㗎嘛。」该名女职员顿时语塞，不敢直视镜头。

院方拒回应报警下逐客令

另一名男职员见状试图打发方俊及摄制队，提出要求「有咩问题以书面沟通」。方俊当场反驳，指过去多次以书面查询皆石沉大海，或者被推搪「同事放假」。主持黎宽怡追问院方是否间接承认疏忽照顾时，该男职员拒绝回应：「呢个我哋答你唔到」，并以「私人地方」为由下逐客令，甚至报警处理。

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警员到场职员终松口

直到警员到场了解，该男职员终于透露张伟文的情况，但当中企图推卸责任，声称初期发现时已有通知：「你睇到个图都睇到，有少少皮、少少黑个时，已经即刻同你讲。」该男职员更将伤口恶化归咎于张伟文：「我哋睇返纪录，系因为佢𠮶日出院之后返番嚟就...就唔同喇！」不过方俊已表明不会再安排张伟文返回该护老院，并希望政府的相关部门对护老院密切监管。