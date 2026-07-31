周启生狂寸误人子弟  伍仲衡连环发文反击：有人喜欢撩事斗非  高调宣布课程加开班数

有「乐坛判官」之称的周启生向来言论火爆，继多位歌手后，近日将矛头直指《中年好声音》评审、著名音乐人伍仲衡。事缘伍仲衡早前宣布开办名为「3小时教识你即弹即听 Play By Ear」的课程，周启生随即在网上不点名发文批评，认为「3小时就学识？」并指「你有多余钱，就当跌咗都冇所谓」，直斥此举是误人子弟。

伍仲衡：总有人喜欢撩事斗非

面对前辈的尖锐批评，伍仲衡连日于社交媒体发文大反击，言辞犀利，火药味极浓。他先是意有所指地发文：「互联网世界，有人总喜欢用键盘撩事斗飞（非），唯恐天下不乱，他们的生活一定很不快乐！」帖文续指快乐是一种选择，而他自己每天都很快乐，疑似暗讽对方因生活不快才在网上挑起事端。

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伍仲衡连环发文反击

其后，伍仲衡再发帖文解释其课程的理念，旨在帮助许多懂看谱弹琴，但一拿走乐谱便无从入手的朋友，透过训练耳朵和掌握技巧，做到即兴弹奏。此举获得不少网民支持，认为3小时的重点是传授正确的练习方法，而非一步登天。

伍仲衡「3小时」课程大受欢迎

对于周启生的「揾食艰难」论，伍仲衡似乎亦非常不满，再以另一则帖文幽默还击：「各位，我不会开减肥班！我只会开增肥班，不成功不收费！」，到今日伍仲衡再发帖指「优先报了Play by Ear Workshop加开班的朋友，请耐心等候，由于人数众多， 伍太逐一在回复」，高调宣布他的课程大受欢迎，未来加会加开班数，可见他句句有骨，毫不客气，似乎对周启生的批评极为不满，一场乐坛前辈与后辈的隔空骂战，似乎已正式展开。

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