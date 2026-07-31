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LISA 无惧红雨赴车公庙还神 相隔半年再低调访港 粉丝靠「分趾鞋」认出偶像丨独家

影视圈
更新时间：21:53 2026-07-31 HKT
发布时间：21:53 2026-07-31 HKT

韩国天团BLACKPINK今年1月假启德体育园主场馆举行《Deadline》巡回演唱会，当时LISA在首场演唱会圆满结束后，素颜低调到车公庙，在私隐度高的大殿下诚心上香参拜，戴眼镜素颜一身便装仍被网民眼利认出。原来LISA近日也低调再来港，今日（31日）LISA再访沙田车公庙，即使遇上红雨恶劣天气，也无阻她的虔诚，入庙参拜车公。

有读者向《星岛头条》提供一张独家照片，LISA红雨下现身沙田车公庙。
有读者向《星岛头条》提供一张独家照片，LISA红雨下现身沙田车公庙。
LISA每次访港都入乡随俗。
LISA每次访港都入乡随俗。

LISA无阻入车公庙参拜的决心

有读者向《星岛头条》提供一张独家照片，LISA一身便服低调现身沙田车公庙，虽然今朝一度挂红色暴雨警告，也无阻LISA诚心入车公庙参拜的决心，身穿灰黑外套戴cap帽的她撑伞与友人结伴去拜车公，身旁有一名金发女友人与她结伴同行。

LISA与金发女友人结伴同行

近日已有网民在社交网晒疑似捕获BLACKPINK成员LISA在尖沙咀海防道上车，网民从她脚上的分趾鞋认出九成似，于是胆粗粗以英文问对方是否LISA时却否认称：「I’m not.」而当时也同样有一名金发女友人结伴同行。

LISA遇恶劣天气仍风雨不改

LISA对车公相当虔诚，距离上次到访沙田车公庙仅相隔短短半年，今次LISA私人行程低调来港，也再次「微服出巡」专程再访沙田车公庙，相信是特意向车公诚心还神，即使遇上恶劣天气也风雨不改，照原定行程入庙参拜车公。沙田车公庙向来善信者众，向以为善信带来好运闻名，难怪LISA每次访港都入乡随俗，特意到沙田车公庙诚心参拜。

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