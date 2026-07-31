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元华夫妇大马度假晒恩爱 遇粉丝求合照一个反应被赞亲民 收入全上缴老婆掌财政大权

影视圈
更新时间：23:00 2026-07-31 HKT
发布时间：23:00 2026-07-31 HKT

73岁的资深武打演员元华，近日被发现在马来西亚的浪中岛与老婆Evina享受二人世界，悠闲度假。不少游人在当地野生捕获元华，并将合照分享至社交平台，大赞元华真人「超级和蔼，超级亲切」。从照片中可见，元华身穿一件充满度假风情的花纹短袖恤衫，配搭米白色印花短裤，一身打扮轻松写意。虽然须发皆白，但元华精神奕奕，神采飞扬，状态极佳。面对粉丝「可以和你一起拍照吗？」的请求，他丝毫没有明星架子，立即展现随和本色，爽快地答应：「当然可以啦」，并亲切地与粉丝们逐一合照，来者不拒，尽显亲民一面，难怪多年来深受观众喜爱。

元华曾透露对老婆一见钟情

除了在沙滩上被捕获，元华亦被拍到与太太在度假村的酒吧内，一边听著现场音乐，一边共度浪漫时光，场面温馨。这对结婚超过40年的模范夫妻，形影不离，恩爱之情羡煞旁人。事实上，元华与老婆Evina的爱情故事，就如电影般浪漫。元华曾在资深传媒人汪曼玲《快拍．曼镜头》公开分享，当年对老婆可说是一见钟情。两人的缘份始于邵氏片场，当时Evina的妈妈在服装部工作，她偶尔跟妈妈到片场探班，因而邂逅了正在当武师的元华。元华形容第一眼见到Evina，便觉得她文静温柔，认定她是「贤妻良母」的理想对象，于是透过同事做媒，展开热烈追求，终于抱得美人归。

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元华半退休享清福弄孙为乐

元华与老婆Evina育有一子一女，如今更已荣升爷爷，弄孙为乐。Evina曾大赞元华是个非常顾家的好男人，不仅工作勤奋，更将所有收入全数上缴，对老婆百分百信任。而元华亦自认是个标准「宅男」，不喜欢夜蒲应酬，收工后必定马上回家陪伴家人。早年为了让子女有更好的教育环境，一家人曾移民加拿大，Evina专心做全职妈妈，元华则甘愿成为「太空人」，频繁来往香港与加拿大两地工作赚钱养家。

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