佘诗曼陪母出席苏淑萍生日宴 自爆「戥脚」打麻雀技术属初级组 84岁卢海鹏献唱《激光中》中气十足手舞足蹈

无线第二期艺员训练班出身的苏淑萍为七月星辰，昨晚（30日）延开15席贺寿，圈中人缘甚广的苏淑萍，获得圈中好友卢海鹏、杨仲恩、叶子楣、姚正菁、商界猛人Sam哥、邓英敏、苏珊、刘家豪夫妇等到场贺寿，还有三位星妈，分别有古天乐妈妈、佘诗曼妈妈以及吴君如妈妈（冬婶）亦有出席。向来孝顺的佘诗曼（阿佘）更陪伴妈妈参与生日宴，不少宾客见到她惊喜出现也纷纷拍照，吸引不少人要求合照，阿佘亦永无托手踭，表现十分友善。

吴君如妈夺服装绕场一周

生日宴以「上海之夜」为主题，一众参与的亲朋好友也悉心打扮，不少人穿着旗袍及「上海滩」服饰现身，更即场在选出「全场最佳服装奖」，最后由冬婶（君如妈）夺得冠军、邓英敏则亚军、老虎姐为季军。虽然冬婶有90多岁，但面色红润，表现好精灵，获奖后的她更遶场一周跟现场宾客say hi。

苏淑萍孙仔孙女陪伴切蛋糕

寿星女苏淑萍当晚除了有孙仔、孙女陪伴切生日蛋糕，更大展歌喉献唱多首经典歌曲。随后一众圈中好友轮住上台献唱，最惊喜是卢海鹏大唱《前程锦绣》及《激光中》，献唱期间他表现中气十足，情绪高涨时更手舞足蹈配合音乐节奏。

佘诗曼孝顺女陪妈妈

一身简约服装打扮的阿佘，笑言不知道今次以「上海之夜」为主题的生日宴，因为妈妈未有跟她提及，不过她坦言不时会陪伴妈妈出席其好友的聚会，而苏淑萍和妈妈在十几岁已认识的好友，所以她出世后就认识苏淑萍，对方睇住她长大。

佘诗曼鼓励妈妈打麻雀练脑筋

谈到可有准备礼物送给苏淑萍？阿佘笑说：「妈妈封人情啰！交畀妈妈，现金最实际钟意买咩就买咩！」阿佘是圈中著名的孝顺女，提到她不时被发现陪妈妈外出。她说：「咁都应该架！妈妈开始年纪大，有时间就陪下佢，佢开心嘛！佢啲朋友又响度，有时佢「论论尽尽」咁样，所以我会take care佢。」对于佘妈妈不时会打麻雀会友，问到阿佘可会落场帮手「戥脚」？阿佘即自认打麻雀技术不及一班Auntie，试过有次帮手「戥脚」，因为要全神贯注而一个小时没有讲过一句说话，不过十分鼓励妈妈打麻雀，可以练习脑筋转得快。她笑说：「妈妈打麻雀技术好叻架！系高级组。」

佘诗曼带妈妈「扫街」贴地食Food Court

问到佘妈身体状况，她说：「ok呀！老人家系扶下，帮可佢拎嘢，有阵时又唔记得拎嘢。」阿佘透露打算计划带妈妈到上海旅行，因为妈妈想到当地吃美食。讲到阿佘和妈妈早前到泰国曼谷旅游被网民野生捕获在当地的商场美食广场（Food Court）贴地用餐。阿佘笑言喜欢「扫街」品尝地道美食，无论靓或平民餐厅也会到访，觉得最紧要开心。

苏淑萍生日愿望世界和平

当晚生日会以「上海之夜」为主题，苏淑萍笑言构思不如穿著特别可以跟大家聚会又可以表演一下。说到生日愿望，她说：「全世界和平，最紧要身体健康。」至于孙仔、孙女可有送礼物给她，她说：「唔使架！因为喺英国读书，佢哋返来就开心啦！」 文图：邝芷莹